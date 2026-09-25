Simón Lamas: "O equipo ten as ideas cada vez máis asimiladas e claras"
El Bergan está con muchas ganas de volver a jugar en As Eiroas, con dos duelos consecutivos ante Portugalete y Coruxo
Semana ilusionante para el Bergantiños tras la victoria en Torrelavega y de cara a los dos partidos consecutivos en As Eiroas ante grandes rivales: Portugalete y Coruxo.
La primera cita es este domingo ante el Portugalete (As Eiroas, 17.00 horas, jornada 4), para lo que el club hace un llamamiento a la afición. La siguiente cita será el 4 de octubre ante el Coruxo (As Eiroas, 17.00, jornada 5).
Tras comenzar la liga con un empate y dos victorias, el Bergan afronta con ilusión cada nuevo reto. "O equipo ten as ideas cada vez máis asimiladas e claras", asegura el técnico rojillo, Simón Lamas.
"É un momento importante e ilusionante", apunta Lamas sobre los dos encuentros seguidos que tocan ahora en casa y que afrontan con muchas ganas. El objetivo es convertir As Eiroas en un fortín inexpugnable para los rivales. "Queremos ser un equipo difícil de batir nas Eiroas, diante da nosa xente", apunta Lamas, quien ve en esta doble cita una gran oportunidad para hacerse fuertes en cas.
La primera prueba es este domingo ante un Portugalete que le gusta bastante al técnico rojillo, que lo ve como un claro aspirante a estar en la zona alta de la tabla clasificatoria. Lamas destaca que el Portugalete es un rival "que fai moitas cousas ben" y que le ha llamado mucho la atención en lo futbolístico, con un gran plantel que mezcla la continuidad de un proyecto con futbolistas importantes en la categoría.
"É un equipo moi intenso, agresivo na presión, capaz de xogar combinativo, máis directo, de dominar a transición defensivas e moi agresivos cando a perden; é un equipo que nos vai levar ao límite", destaca del rival.
"É un gran reto, na nosa casa, diante da nosa xente e ante un grandísimo rival, ser capaces de dar a nosa mellor versión. Calibrar tamén o punto no que está o equipo e se somos capaces de conseguir a victoria e facer dez puntos de doce sería marabilloso", resalta.