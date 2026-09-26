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Deportes

El Lubiáns inicia la liga con un punto tras igualar un 2-0 en contra en la pista del Congrés

Gorka Oliveira y David Sánchez lograron el empate en la visita a Barcelona

Rosa Balsa
26/09/2026 18:22
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El Lubiáns estrenó su nueva equipación
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El Calvo Escola Lubiáns comenzó con un empate su regreso a la Ok Liga Plata. Los carballeses se enfrentaron a partir de las 13.30 horas de este sábado al CP Congrés-La Sagrera Es Mou, en Barcelona, con el resultado de 2-2.

Primera jornada de liga y un punto importante para los carballeses, que se vieron con un 2-0 en contra al descanso. Al poco tiempo de comenzar el partido los locales se adelantaban con un tanto de Álex Mainer. Guillem Muñoz hacía el segundo para los catalanes antes de llegar al descanso.

Tras el paso por vestuarios, los de Ramón Canalda salieron a por la remontada, que se resistió durante gran parte del encuentro. Fue así hasta que, a siete minutos para el final, el capitán Gorka Oliveira recortada distancias y, a tres para la conclusión, David Sánchez ponía el 2-2 definitivo en el marcador.

Una jugada del Lubiáns-Dominicos

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Jugaron por parte del Lubiáns: Rodrigo Ruiz, Antón López, Gorka Oliveira, Alex Pérez, Álvaro Trigo, Alejandro Novoa, David Sánchez, Aitor Corcuera, Markel Muñoz y Ramón Martín. 

El equipo carballés, que estrenó la nueva equipación, se prepara ahora para la segunda jornada, en la que recibirá en el Carballo Calero al B-Sensible CH Olot. Será el sábado 3 de octubre a las 20.00 horas. 

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