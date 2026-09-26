Noah Otero y Olalla Saborido se imponen en la IX Carreira Pedestre de Malpica
Pablo Mira y Olga Pose son los ganadores en la 2K
Malpica celebró en la tarde de este sábado la novena edición de su carrera pedestre, en la que se dieron cita cerca de 200 deportistas de las diferentes categorías. Con salida en la plaza Anselmo Villar Amigo y meta en el paseo de la playa, la cita sumó un nuevo éxito.
Los vigueses Noah Otero Pino y Olalla Saborido fueron los ganadores de la prueba principal, de 10 kilómetros. Noah Otero se impuso en la general con un tiempo de 36:26. El segundo puesto fue para el coristanqués Cristian Muíño (39:17) y en tercer lugar cruzó la línea de meta Adrián Verdes (39:49).
En la categoría femenina la más rápida fue Olalla Saborido, con un tiempo de 44:02. La secundaron en el podio María Rodríguez Amigo (54:06) y Paula Salutregui (54:55).
En la distancia de 2K el ganador fue Pablo Mira Pérez (6:25), seguido de Iván Suárez Barca (7:05) y Jorge Mira Pérez (7:08).
En la 2K femenina ganó Olga Pose Chouciño (9:10), seguida de Ana Pérez Torrado (10:18) y Raluca Mihaela Poenar (11:39).
La cita también tuvo como protagonistas a las categorías de base. Además, cabe destacar su carácter solidario, con la recaudación de 197 euros para la lucha contra el cáncer, que recogió la AECC de Malpica.
El alcalde, Eduardo Parga, junto a los ediles Miguel Fernández y Noelia Freijeiro, estuvieron en el evento y fueron los encargados de la entrega de premios.