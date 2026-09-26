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Deportes

Noah Otero y Olalla Saborido se imponen en la IX Carreira Pedestre de Malpica

Pablo Mira y Olga Pose son los ganadores en la 2K 

Rosa Balsa
26/09/2026 22:20
Carrera pedestre de Malpica (35)
Noah Otero, ganador de la 10K, cruzando la línea de meta
Raúl López
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Malpica celebró en la tarde de este sábado la novena edición de su carrera pedestre, en la que se dieron cita cerca de 200 deportistas de las diferentes categorías. Con salida en la plaza Anselmo Villar Amigo y meta en el paseo de la playa, la cita sumó un nuevo éxito.

Los vigueses Noah Otero Pino y Olalla Saborido fueron los ganadores de la prueba principal, de 10 kilómetros. Noah Otero se impuso en la general con un tiempo de 36:26. El segundo puesto fue para el coristanqués Cristian Muíño (39:17) y en tercer lugar cruzó la línea de meta Adrián Verdes (39:49).

Carrera pedestre de Malpica (38)
Podio masculino en la 10K
Raúl López

En la categoría femenina la más rápida fue Olalla Saborido, con un tiempo de 44:02. La secundaron en el podio María Rodríguez Amigo (54:06) y Paula Salutregui (54:55).

Carrera pedestre de Malpica (42)
Olalla Saborido, cruzando la línea de meta
Raúl López

En la distancia de 2K el ganador fue Pablo Mira Pérez (6:25), seguido de Iván Suárez Barca (7:05) y Jorge Mira Pérez (7:08).

Carrera pedestre de Malpica (29)
Podio masculino de la 2K
Raúl López

En la 2K femenina ganó Olga Pose Chouciño (9:10), seguida de Ana Pérez Torrado (10:18) y Raluca Mihaela Poenar (11:39).

Carrera pedestre de Malpica (30)
Podio femenino de la 2K
Raúl López

La cita también tuvo como protagonistas a las categorías de base. Además, cabe destacar su carácter solidario, con la recaudación de 197 euros para la lucha contra el cáncer, que recogió la AECC de Malpica.

El alcalde, Eduardo Parga, junto a los ediles Miguel Fernández y Noelia Freijeiro, estuvieron en el evento y fueron los encargados de la entrega de premios.

Carrera pedestre de Malpica (2)
Entrega del cheque de 197 euros a la AECC de Malpica
Raúl López
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