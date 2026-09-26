Noah Otero y Olalla Saborido se imponen en la IX Carreira Pedestre de Malpica

Noah Otero, ganador de la 10K, cruzando la línea de meta Raúl López

Malpica celebró en la tarde de este sábado la novena edición de su carrera pedestre, en la que se dieron cita cerca de 200 deportistas de las diferentes categorías. Con salida en la plaza Anselmo Villar Amigo y meta en el paseo de la playa, la cita sumó un nuevo éxito.

Los vigueses Noah Otero Pino y Olalla Saborido fueron los ganadores de la prueba principal, de 10 kilómetros. Noah Otero se impuso en la general con un tiempo de 36:26. El segundo puesto fue para el coristanqués Cristian Muíño (39:17) y en tercer lugar cruzó la línea de meta Adrián Verdes (39:49).

Podio masculino en la 10K Raúl López

En la categoría femenina la más rápida fue Olalla Saborido, con un tiempo de 44:02. La secundaron en el podio María Rodríguez Amigo (54:06) y Paula Salutregui (54:55).

Olalla Saborido, cruzando la línea de meta Raúl López

En la distancia de 2K el ganador fue Pablo Mira Pérez (6:25), seguido de Iván Suárez Barca (7:05) y Jorge Mira Pérez (7:08).

Podio masculino de la 2K Raúl López

En la 2K femenina ganó Olga Pose Chouciño (9:10), seguida de Ana Pérez Torrado (10:18) y Raluca Mihaela Poenar (11:39).

Podio femenino de la 2K Raúl López

La cita también tuvo como protagonistas a las categorías de base. Además, cabe destacar su carácter solidario, con la recaudación de 197 euros para la lucha contra el cáncer, que recogió la AECC de Malpica.

El alcalde, Eduardo Parga, junto a los ediles Miguel Fernández y Noelia Freijeiro, estuvieron en el evento y fueron los encargados de la entrega de premios.