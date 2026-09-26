Opción de primer liderato de su historia para el Bergantiños
Los carballeses comandarán por primera vez su grupo de esta categoría si vencen al Portugalete y falla el Gernika
Solo es la cuarta jornada, pero el Bergantiños afronta un partido que puede terminar quedando para el recuerdo. Los carballeses nunca han liderado su grupo en Segunda RFEF —o Segunda B— y este domingo por la tarde lo lograrán si vencen al Portugalete (As Eiroas, 17.00 horas) y el Gernika falla en el campo del Coruxo.
También hay otra opción mucho más complicada, acabar con una mejor diferencia de goles que el equipo gerniqués, que está en +8 por el +4 rojillo.
El Bergan llega al partido con siete puntos tras empatar en el debut con el propio Gernika (2-2), derrotar al Amorebieta (1-0) en su estreno en As Eiroas y golear la pasada jornada a la Gimnástica de Torrelavega (0-3).
También ha tenido un gran inicio el Portugalete, recién ascendido desde Tercera RFEF que venció al Atlético Astorga (0-1), empató con el Compostela (0-0) y remontó ante el Coruxo (2-1).
“É unha semana ilusionante tras a vitoria en Torrelavega. Houbo moi bo ambiente e un gran traballo por parte de todos. Estamos a desexar que chegue o partido. O equipo ten as ideas cada vez máis asimiladas e claras. Temos moitas ganas de volver xogar na casa, que ademais son dous partidos seguidos. Iso permítenos non viaxar e intentar facernos fortes onde queremos ser un equipo difícil de bater”, valora Simón Lamas, técnico del Bergan.
“Primeiro teremos este partido ante o Portugalete, que fai moitas cousas ben. É un equipo que me gusta, que me chamou moito a atención no futbolístico. Non polo plantel, que vendo como se reforzaron xa daba a sensación de que ía ser un equipo poderoso e importante. Están chamados a estar arriba, contan con futbolistas asentados na categoría e cunha idade para dar pasos cara adiante. E veñen de superar o seu grupo de Terceira RFEF con superioridade respecto ao resto de rivais, co mesmo míster e cunha mestura de continuidade no proxecto con asinar xogadores importantes da categoría”, añade.
El entrenador del equipo carballés insiste en sus halagos y pide el apoyo del público: “Do que levo visto é dos mellores equipos. Son intensos na presión, capaces de xogar combinativo, máis directo, de dominar a transición defensiva, de ser moi agresivos cando a perden... Vannos levar ao límite, polo que é un bonito reto dar unha gran versión e calibraremos en que punto está o equipo. Se facemos 10 de 12 sería un inicio marabilloso. Sempre, pero en casa máis se cabe, o obxectivo é gañar todos os partidos. Esperemos que a xente nos leve a costas nos momentos difíciles que vai haber e que rememos todos xuntos para facer posible unha vitoria importante”.
Alineaciones probables
Bergantiños: Alberto - Joseda, René, Pastor, Berrocal - Gandoy, Iglesias, Iago Novo - Koke, Pachón, Ale Sánchez Portugalete: Ibon González - Del Campo, Ander González, Tapiador, Recio - Llamazares, Erdozia - Lete, Jorge García, Crespo - Jon López
Árbitro: Leandro Carbajales (Asturias)