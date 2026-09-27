Fran Pais y Tina Fernández se imponen en la 33ª Carreira das Areas Concello de Carnota

Corriendo por la playa, en la cita de este domingo en Carnota Raúl López

Carnota celebró este domingo la 33ª edición de su Carreira das das Areas, enmarcada en el décimo circuito provincial de carreras populares. La cita reunió a más de 860 deportistas de diferentes categorías.

En la prueba reina, de 10K, el triunfo fue para el camariñán Fran Pais, con un tiempo de 39:19. El segundo puesto fue para Eloi Couso (39:30) y en tercer lugar quedó Jaci Mello (39:41).

Podio masculino de la 10K Raúl López

En la categoría femenina la victoria fue para la muradana Tina Fernández, con 43:05. La secundaron en el podio Clara Pazos (49:01) y Diana Balboa (51:51).

Podio femenino Raúl López

En cuanto a la distancia de 3K de lucha contra el cáncer, el ganador fue Nico Iglesias, con un tiempo de 10:14, seguido de Luis Miguel Feito (10:23) y Carlos Fraga (10:26).

Podio masculino Raúl López

En la categoría femenina se impuso Alejandra Formoso, con un tiempo de 13:08, el mismo con el que cruzó la meta en segundo lugar su hermana Eva, quedando en tercer lugar Ana Alvite (13:55).

Podio femenino de la 3K Raúl López