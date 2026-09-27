Fran Pais y Tina Fernández se imponen en la 33ª Carreira das Areas Concello de Carnota
El la distancia de 3K ganaron Nico Iglesias y Alejandra Formoso
Carnota celebró este domingo la 33ª edición de su Carreira das das Areas, enmarcada en el décimo circuito provincial de carreras populares. La cita reunió a más de 860 deportistas de diferentes categorías.
En la prueba reina, de 10K, el triunfo fue para el camariñán Fran Pais, con un tiempo de 39:19. El segundo puesto fue para Eloi Couso (39:30) y en tercer lugar quedó Jaci Mello (39:41).
En la categoría femenina la victoria fue para la muradana Tina Fernández, con 43:05. La secundaron en el podio Clara Pazos (49:01) y Diana Balboa (51:51).
En cuanto a la distancia de 3K de lucha contra el cáncer, el ganador fue Nico Iglesias, con un tiempo de 10:14, seguido de Luis Miguel Feito (10:23) y Carlos Fraga (10:26).
En la categoría femenina se impuso Alejandra Formoso, con un tiempo de 13:08, el mismo con el que cruzó la meta en segundo lugar su hermana Eva, quedando en tercer lugar Ana Alvite (13:55).