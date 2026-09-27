Tercera victoria consecutiva para el Bergantiños

Ale celebra su segundo tanto este domingo en As Eiroas Raúl López

Diez puntos de doce suma el Bergantiños, que este domingo en As Eiroas cosechó su tercera victoria consecutiva, al imponerse 3-2 al Portugalete en la cuarta jornada de liga en Segunda RFEF.

En una tarde pasada por agua, los carballeses comenzaban perdiendo al adelantarse los visitantes con un gol de Jorge en el minuto 16. Ale empataba desde el punto de penalti en el minuto 41, en el que el Portugalete se quedaba con uno menos por la expulsión de Iñaki Recio con doble amarilla.

El propio Ale adelantaba al Bergan (2-1) en el minuto 60 y Danil Ankudinov ponía el 3-1 en el minuto 83. El Portugalete, que no le perdió la cara al partido, recortó por medio de Markel Mayo en el 86.