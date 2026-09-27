Triunfo para Sofán y derrotas de Paiosaco y Dumbría

Mugardos y Paiosaco, en el duelo de este domingo Daniel Alexandre

Cuarta jornada de liga en Preferente con victoria por la mínima para el Sofán y derrotas de Dumbría y Paiosaco, que se sitúan en zona de descenso.

Jornada de encuentros a domicilio para los equipos de la zona. El Sofán vencía 0-1 al Sigüeiro con un gol de Iván Martínez en el minuto 90, cuando todo parecía apuntar a un reparto de puntos. Los carballeses ocupan la sexta posición en la tabla clasificatoria, con siete puntos.

El Paiosaco, colista, consiguió el primer punto de la temporada al empatar 1-1 en el campo del Mugardos. Los verdiblancos se adelantaron a los nueve minutos de juego con un tanto de Dani Carnota. Sin embargo, pasada la media hora de partido, los locales empataban por medio de Alberto Rodríguez. El marcador ya no se movería.

Derrota también para el Dumbría, que ocupa la penúltima posición en la clasificación con dos puntos, por 2-1 ante el Puebla. Los locales tomaron ventaja con un doblete de Jorge Queiruga (minutos 39 y 53); en el 75 recortaba distancias Javier Souto.