Un tempranero gol de Víctor Alcaina da el triunfo al Muxía en el derbi ante el San Lorenzo

San Lorenzo y Muxía, este domingo en As Pedreiras Raúl López

Cuarta jornada de liga en Primera Futgal con suerte dispar para los equipos de la zona. El partido de la jornada fue el derbi que protagonizaron San Lorenzo de Verdillo y Muxía en As Pedreiras, con triunfo visitante por 0-1.

Un gol de Víctor Alcaina a los cuatro minutos de juego adelantaba a los visitantes, pero el marcador ya no se movería. Con este resultado, el Muxía suma su segunda victoria del curso y se sitúa séptimo en la tabla clasificatoria con siete puntos. El San Lorenzo, por su parte, solo tiene un punto en su haber y roza la zona de descenso directo.

La novena plaza es para el Club do Mar de Caión (seis puntos), que ganó sin problemas al Vizoño por 4-1. Sergio Pose adelantaba a los locales en el minuto cuatro de juego. Los visitantes empataban por medio de Gabriel pasada la media hora, resultado con el que se llegaba al descanso.

Tras el paso por vestuarios, los locales tomaban distancia con dos tantos en tan solo dos minutos, en las botas de Alberto (min. 67) y Ashier (69). Unai Mato, en el 83, hacía el cuarto caionés al anotar en propia meta.

Por otro lado, el Xallas cayó en A Fontenla por 0-2 ante el líder, el Boimorto, que tuvo que esperar a la segunda parte para anotar los goles. Los xalleiros son colistas sin haber conseguido puntuar por el momento.

Mientras, el Castriz empató 1-1 en casa ante el Bastavales. Los visitantes tomaron la delantera en el minuto 19. Fabio Blanco ponía el empate en el 80. Castriz es penúltimo con dos puntos.

Finalmente, el Tordoia ganó 2-1 al Bertamiráns. Los visitantes se adelantaron pasado el cuarto de hora de juego. Denis Ppose, en el 34, y Alejandro Estevéz, en el 48, le dieron la vuelta al marcador.