Andrés Prieto, en un momento de la prueba AD Fogar

El triatleta de la AD Fogar Andrés Prieto López firmó una espectacular 16ª posición en el Campeonato del Mundo de Triatlón sub 23 disputado el pasado fin de semana en Pontevedra.

El atleta de Oleiros estuvo a la altura en una cita con un altísimo nivel de los competidores sobre una distancia olímpica de 1,5 kilómetros de natación, 40 km de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie.

Andrés comenzó bien en el río Lérez con la onceava posición en natación, a escasos veinte segundos del líder provisional, el estadounidense Carter Stuhlmacher.

Tras una rápida primera transición, el atleta de la AD Fogar se asentó en la prueba ciclista en un combativo grupo perseguidor, que acababa enlazando con el grupo principal en el kilómetro 30, conformando una numerosa cabeza de carrera con 38 hombres.

En el tramo final, Prieto bajó el ritmo y guardó fuerzas para meterse en la batalla por la victoria. Así, se puso las zapatillas para afrontar los diez kilómetros de carrera a pie, que comenzó a solo quince segundos del líder. A pesar del asfixiante ritmo impuesto en la delantera por hombres como el francés Nils Serre, a la postre campeón del mundo, Prieto se exprimió al máximo para cruzar la línea de meta en la 16ª plaza.

Con esta hazaña, el deportista de la AD Fogar es 64º en el ránking europeo y 117º en el mundial.