Los deportistas del club carballés, junto a su entrenador, listos para el campeonato Cedida

El Club Narani Carballo competirá en la Copa del Mundo de Taekwondo ITF, que se disputa en Benidorm (Alicante) del 29 de septiembre al 3 de octubre.

El club carballés competirá con Manuel Carracedo Trigo -en las categorías de combate +80 kilos, tuls 3Dan y combate prestablecido-, Adriana Lista Pose -tuls 4 Dan-, Manuel Ribeiro Negreira -en categorías tuls 2Dan y combate prestablecido- y Jorge Gago Montaña -combate+72 kilos-.

El entrenador del equipo es Adrián Torres Barca (CN 4 Dan).

Todos los competidores participan en la categoría de cinturones negros.

El campeonato cuenta con 2.650 competidores inscritos y un centenar de árbitros, además de delegados y organizadores del campeonato.