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Deportes

El Club Narani Carballo competirá en la Copa del Mundo de Taekwondo ITF 

La cita será el Benidorm (Alicante) del 29 de septiembre al 3 de octubre

Redacción Carballo
28/09/2026 19:31
Taekwondo narani
Los deportistas del club carballés, junto a su entrenador, listos para el campeonato
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El Club Narani Carballo competirá en la Copa del Mundo de Taekwondo ITF, que se disputa en Benidorm (Alicante) del 29 de septiembre al 3 de octubre.

El club carballés competirá con Manuel Carracedo Trigo -en las categorías de combate +80 kilos, tuls 3Dan y combate prestablecido-,  Adriana Lista Pose -tuls 4 Dan-, Manuel Ribeiro Negreira -en categorías tuls 2Dan y combate prestablecido- y Jorge Gago Montaña -combate+72 kilos-.

El entrenador del equipo es Adrián Torres Barca (CN 4 Dan).

Todos los competidores participan en la categoría de cinturones negros.

El campeonato cuenta con 2.650 competidores inscritos y un centenar de árbitros, además de delegados y organizadores del campeonato. 

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