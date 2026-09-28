El piloto carballés Beto Lorenzo, campeón gallego de autocrós

Beto Lorenzo, celebrando su triunfo en el Autocrós de Carballo Raúl López

Alberto 'Beto' Lorenzo Longueira (Razo-Carballo, 2000) se ha proclamado campeón gallego de Autocrós a falta de disputar una prueba para finalizar el campeonato. El piloto carballés ha dominado su modalidad, el carcross, realizando una temporada muy regular que le ha valido su primer título en la categoría reina.

Beto Lorenzo ha hecho podio en las seis pruebas disputadas, con tres triunfos consecutivos en los circuitos de Carballo, Arteixo y Santa Comba, además de un segundo puesto en O Castro y dos terceros en citas anteriores de Carballo y Arteixo. La victoria el pasado fin de semana en Santa Comba le ha valido hacerse matemáticamente con el título, a falta de cerrar el campeonato con la última carrera en O Castro.

Gracias por ayudarme a cumplir un sueño que tenía desde niño, desde que acompañaba a mi padre a las carreras y veía a grandes referentes del autocross hacerlo" Beto Lorenzo

Este es el primer entorchado del carballés, tras ser tercero en 2019 y 2025. A los mandos de su Lifelive TN11 ha sido un piloto muy regular, ofreciendo grandes exhibiciones como la del pasado 12 de septiembre en el circuito de Bértoa.

Beto Lorenzo, en el centro, junto a sus compañeros de podio en la prueba de hace un par de semanas en Carballo Raúl López

"Solo me salen palabras de agradecimiento a toda mi familia, mi equipo, amigos, patrocinadores, etc. Solo ellos saben lo que pasamos para llegar a este momento", señala el piloto carballés en sus redes sociales.

Victorias de Beto Lorenzo, Álex Vecino, Joan Ander López y Joao Traila en el Autocrós de Carballo Más información

"Pasamos temporadas muy malas, llenas de mala suerte, pero nunca me dejaron tirar la toalla para llegar a este momento. Simplemente gracias. Gracias por ayudarme a cumplir un sueño que tenía desde niño, desde que acompañaba a mi padre a las carreras y veía a grandes referentes del autocross hacerlo", añade un eufórico Beto Lorenzo.