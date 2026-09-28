Máxima igualdad en la zona alta de la Liga da Costa

Sofán B y Cee, durante el encuentro que acabó con empate a un gol Raúl López

Tercera jornada en la Liga da Costa con la igualdad como nota dominante. Cinco equipos -Fisterra, Ponteceso, Camariñas, Cee y Baio- están igualados a siete puntos en la zona alta de la tabla clasificatoria de una competición que se presenta intensa y emocionante. En la zona baja, el Cabana es colista sin haber puntuado todavía.

En esta tercera jornada tan solo tres equipos lograron la victoria: Baio, Soneira y Esteirana.

El Baio se impuso 3-1 a un Coristanco que jugó toda la segunda parte con uno menos tras la expulsión por doble amarilla de Nico Abelenda. Fue un duelo muy disputado en el Platas Reinoso. El marcador lo abría MC en el minuto 38 al transformar un penalti tras una mano en la barrera durante una falta.

A pesar de la inferioridad numérica, el Coristanco salió a por todas en la segunda mitad, pero eran los locales los que golpeaban por partida doble: Cheti, en el 57, y MC, en el 59, ponían el 3-0. El tanto visitante fue obra de Dani Castiñeiras en el 71 desde el punto de penalti.

Por su parte, el Soneira vencía 5-2 al Malpica con cuatro tantos de Juan de Selia. Comenzaban adelantándose los locales con un doblete de Juan de Selia en los minutos 14 y 18. El tercer gol vimiancés era obra de Aday Mato en el 24, resultado con el que se llegaba al descanso.

Juan de Selia ampliaba el marcador local en el 59 y lo cerraba en el 83, con un tanto de Carlos Loureiro entre medias (minuto 63).

A su vez, la Esteirana se imponía 4-2 a un Cabana que comenzaba poniéndose 0-2 con tantos de Migueliño (10') y Xabi Parga (44'). En el tiempo de descuento antes del descanso recortaba Pablo Rama para los locales al transformar un penalti. Un doblete de Pablo Val sellaba la remontada de la Esteirana, con goles en los minutos 52 y 58. Elías Ruso cerraba el marcador con el cuarto tanto local en el 92.

Oza y Fisterra, empate a dos goles Raúl López

Empate sin goles entre Ponteceso y Corme y tablas 1-1 en los duelos Corcubión-Camariñas, Sofán B-Cee y Porteño-Outes. Empate a dos tantos entre Oza y Fisterra.

Buen partido en O Novo Cubaleiro entre Corcubión y Camariñas. Los visitantes se adelantaban de penalti pasada la media hora por medio de Brandon. Iago Lema empataba en el 54.

Mientras, en O Carral se medían Sofán B y UD Cee. Los visitantes se adelantaban a la media hora con un gol de Diego Blanco. Asier, en propia meta, daba el empate al Sofán en el 85.

Porteño y Outes igualaron 1-1 en un partido que se decidió en la recta final. Anotaba el Porteño por medio de Martín en el 77' e igualaba el Outes con un gol de falta de Suso en el 88.

Finalmente, el Oza salvó un punto en casa ante un Fisterra que rápidamente se ponía 0-2: Isaac Fábregas abría el marcador a los once minutos de juego y Diego Estévez hacía el segundo en el 28. Tras el paso por vestuarios, el Oza fraguó la igualada, con goles de Raúl Iglesias en el 51 y Fernando en el 83.