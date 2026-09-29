Simón Lamas: "Creo que o teito do equipo está moito máis alto e imos seguir traballando para acadalo"

Lamas, durante el encuentro ante el Portugalete Raúl López

El entrenador del Bergantiños, Simón Lamas, se muestra satisfecho y orgulloso del rendimiento del equipo en la pasada jornada ante el Portugalete en As Eiroas, en el que los carballeses se impusieron 3-2 situándose por primera vez en su historia líderes de Segunda RFEF.

El técnico rojillo calificó el encuentro de "trepidante, que nos levou ao límite en moitas situacións do xogo", algo que ya se esperaba ante un rival de los más potentes de la categoría. "Foi un inicio de partido moi intenso e agresivo", que obligó al Bergan a "ir ao límite en situacións de xogo directo". Lamas señala que al equipo le costó adaptarse en los primeros compases del encuentro, pero luego empezó a tener más el balón y encontrar su sitio.

"Creo que as mellores ocasións do partido foron para nós", sin grandes problemas para el portero local, pero "o ritmo do partido era altísimo" y el rival "nos obligou a sacar a nosa mellor versión".

El entrenador rojillo apunta que la expulsión en el Portugalete les puso el partido de cara, ya que a partir de ahí dispusieron de más ocasiones, aunque la falta de acierto les hizo sufrir en el tramo final.

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"É para sacarse o sombreiro", resalta sobre el rendimiento de los carballeses en un partido que , para Lamas, marca un punto de inflexión. Le hubiera gustado hacer algún gol más y que la victoria fuese más holgada para no pasar apuros en el tramo final, pero "está ben sufrir para mellorar como equipo; esta sensación de ganar a un rival poderoso e deste xeito nos vai facer mellores", añade el míster, que ve también como un aprendizaje medirse a rivales tan exigentes.

Ahora toca "disfrutar o momento", con este histórico liderato. "Eso fala moi ben do traballo que está facendo o equipo, pero creo que o teito do equipo está moito máis alto e hai que seguir traballando para acadalo", apunta.

Ahora, toca pensar ya en el próximo rival, el Coruxo, que visita As Eiroas en la quinta jornada de liga, en el segundo encuentro consecutivo en casa. "É un derbi que tamén queremos sacar".