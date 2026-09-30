El Lubiáns acude con 48 patinadoras a la III Fase de Niveis que se disputa el domingo en Arteixo 

Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje, el pasado curso Mar Casal

El Pazo dos Deportes de Arteixo acoge este domingo la III Fase de Niveis, una competición de patinaje de ámbito provincial en la que tomará parte la Escola Lubiáns. El club carballés competirá con 48 patinadoras, procedentes de Carballo y Arteixo, con edades comprendidas entre los 7 y los 16 años.

Será una nueva oportunidad para que las participantes disfruten del patinaje artístico y de la competición, a la vez que sigan adquiriendo experiencia.