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Deportes

El Lubiáns acude con 48 patinadoras a la III Fase de Niveis que se disputa el domingo en Arteixo 

Las deportistas del club proceden de Carballo y Vimianzo

Redacción Carballo
30/09/2026 19:44
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje (37)
Exhibición de fin de curso de la Escola Lubiáns de patinaje, el pasado curso
Mar Casal
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El Pazo dos Deportes de Arteixo acoge este domingo la III Fase de Niveis, una competición de patinaje de ámbito provincial en la que tomará parte la Escola Lubiáns. El club carballés competirá con 48 patinadoras, procedentes de Carballo y Arteixo, con edades comprendidas entre los 7 y los 16 años.

Será una nueva oportunidad para que las participantes disfruten del patinaje artístico y de la competición, a la vez que sigan adquiriendo experiencia.

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