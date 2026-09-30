El Lubiáns recibe el sábado al Olot en el primer partido de la temporada en casa

Plantilla del Lubiáns Raúl López

El Calvo Escola Lubiáns disputa este sábado la segunda jornada de liga en OK Plata recibiendo en el Carballo Calero (20.00 horas) al B-Sensible Club Hockey Olot. Es el primer partido de la temporada en casa, por lo que desde el club carballés hacen un llamamiento a la afición para llenar el pabellón.

El Lubiáns inicia la liga con un punto tras igualar un 2-0 en contra en la pista del Congrés Más información

El Lubiáns comenzó la liga la pasada jornada con un empate en la pista del Congrés-La Sagrera.