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Deportes

El Lubiáns recibe el sábado al Olot en el primer partido de la temporada en casa

El club carballés hace un llamamiento a la afición para llenar el Carballo Calero

Rosa Balsa
30/09/2026 19:59
amistoso lubians-liceo (10)
Plantilla del Lubiáns
Raúl López
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COLIMA 620
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El Calvo Escola Lubiáns disputa este sábado la segunda jornada de liga en OK Plata recibiendo en el Carballo Calero (20.00 horas) al B-Sensible Club Hockey Olot. Es el primer partido de la temporada en casa, por lo que desde el club carballés  hacen un llamamiento a la afición para llenar el pabellón.

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El Lubiáns inicia la liga con un punto tras igualar un 2-0 en contra en la pista del Congrés

Más información

El Lubiáns comenzó la liga la pasada jornada con un empate en la pista del Congrés-La Sagrera.

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