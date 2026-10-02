El Basket Xiria inicia la liga en la pista del Culleredo

El plantel del Calvo Basket Xiria, en el Vila de Noia Mar Casal

El Calvo Basket Xiria inicia este sábado su sexta temporada consecutiva en Tercera FEB (antigua Liga EBA) visitando la pista del Traumacor Culleredo. La cita es en el pabellón de O Burgo a partir de las 19.30 horas.

Derbi provincial para comenzar una competición que se prolongará hasta el 17 de abril con 26 jornadas en juego. Los de Héctor Méndez quieren empezar con una victoria y tratar de repetir la excelente campaña realizada la pasada temporada, en la que fueron subcampeones de liga y campeones de Copa.

La plantilla carballesa la conforman quince jugadores, con cinco renovaciones y seis caras nuevas, además de cuatro júnior para reforzar el equipo.

Los renovados son el capitán Rubén Rey, ala-pívot que afronta su quinta temporada consecutiva en el club (la séptima en total), junto al escolta Nacho Luaces y los aleros Santi Martínez, Lorenzo Sánchez y Álex Iglesias.

El club ha subido al primer equipo al polivalente Martín García (puede jugar de pívot o ala-pívot) y cuenta con cinco incorporaciones: el alero Eric del Castillo, los base Nico Fuentes y Simon Finden y los pívots Ouwa Camara y Héctor Rodríguez.

Caras nuevas

Eric del Castillo, (Badalona, 2007), un alero de 1.98 metros y con grandes dotes atléticas y experiencia en la categoría. Procede de la cantera del Joventud y es internacional desde 2023 con la Selección U17 + U18. Llega como vinculado del Leyma Coruña.

También es internacional, en este caso con la Selección Sub-19 de Mali, el pivot de 2.04 metros Ouwa Camara (2008), que jugó el Afrobasket 2026. Es muy potente en el salto y dinámico en la zona y también está vinculado al Leyma. Esta será su tercera temporada en Tercera FEB.

Otro de los fichajes es Simon Finden (Suecia, 2000). Se trata de un base de 1,93 metros que jugó la últimas seis temporadas en el Eskiltuna Basket (Suecia), con el que llegó a la final del Superettan.

Finden compartirá minutos con Nico Fuentes (Santiago, 2008) el otro base fichado por el cuadro carballés procedente de la cantera del Obradoiro CAB. Tiene mucho talento y proyección y se decantó por el proyecto del Calvo Xiria por haber coincidido con el entrenador Héctor Méndez en su etapa en las selecciones gallegas de categorías inferiores.

Héctor Rodríguez (Granada, 2006) es un talentoso pívot de gran envergadura (mide 2.13) y potente salto. Procede del Estudiantes de Cartagena (Murcia) con el que viene de jugar también en Tercera FEB.

Por otro lado, el club contará con dos júnior de Basquet Coruña que jugarán en Carballo como vinculados: Anxo Soto y Fer Casariego. Ambos son conocedores de la dinámica del Calvo Basket Xiria desde la pasada temporada.

Darío Tasende (júnior), Martín García y Roi Reguera (júnior) también estarán a disposición del primer equipo.

Finalista de la Copa Galicia

El equipo afronta una liga con catorce equipos, entre los que hay cuatro nuevos con respecto a la pasada temporada: Círculo Gijón, Mieres, Recoletas Salamanca y Novobasket de Vigo. El resto de conjuntos son: Chantada, Santo Domingo de Betanzos, Culleredo, Marín Peixegalego, Sigaltec, Rosalía, USAl Meins Avenida y Universidad de Oviedo.

La primera cita para el Xiria en casa será el próximo 11 de octubre, a las 12.00 horas, ante el Marín Ence Peixegalego, uno de los grandes rivales a batir.

Además, el conjunto carballés disputará la gran final de la Copa Galicia de 3ª FEB. Será ante el Sigaltec de Vilagarcía el 3 de noviembre, en Marín. Se repite la misma final del año pasado, en la que el Xiria se proclamó campeón.