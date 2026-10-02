Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Xiria busca la primera victoria de la temporada ante el Carballal

Los carballeses juegan su primer partido en casa tras comenzar la liga con una derrota en Canarias

Rosa Balsa
02/10/2026 17:32
Adrián Dubra, técnico del Xiria
Raúl López
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Calvo Xiria de balonmano recibe este sábado al Granitos Ibéricos Carballal en el segundo encuentro de liga en Primera Estatal (pabellón Vila de Noia, 20.00 horas).

El conjunto que entrena Adrián Dubra tratará de brindar un triunfo a su afición en el primer partido en casa, tras comenzar con una derrota en la visita a Canarias el pasado fin de semana.

Los carballeses cayeron ante el Lanzarote (34-30) en un partido en el que fueron de menos a más, pero en el que pagaron una primera parte llena de errores. Las dificultades defensivas y la falta de acierto en situaciones claras de lanzamiento condicionaron el primer tiempo, en el que los canarios mandaban por 20-12. El Xiria remó contracorriente toda la segunda parte, en la que ofrecieron su mejor cara. Fueron recortando distancias, pero los ocho goles de la primera parte a favor del Lanzarote pesaron demasiado.

Ahora, el Xiria tratará de mejorar y lograr la primera victoria de la temporada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

A Pedreira fútbol Galicia de Mugardos contra Paiosaco

Paiosaco y Órdenes se agarran al calor de su afición
Santi Mendoza
El ideal gallego

El Xiria busca la primera victoria de la temporada ante el Carballal
Rosa Balsa
El plantel del Calvo Basket Xiria posando antes del entrenamiento de este viernes

El Basket Xiria inicia la liga en la pista del Culleredo
Rosa Balsa
amistoso lubians-liceo (10)

El Lubiáns recibe el sábado al Olot en el primer partido de la temporada en casa
Rosa Balsa