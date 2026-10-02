El Xiria busca la primera victoria de la temporada ante el Carballal

Adrián Dubra, técnico del Xiria Raúl López

El Calvo Xiria de balonmano recibe este sábado al Granitos Ibéricos Carballal en el segundo encuentro de liga en Primera Estatal (pabellón Vila de Noia, 20.00 horas).

El conjunto que entrena Adrián Dubra tratará de brindar un triunfo a su afición en el primer partido en casa, tras comenzar con una derrota en la visita a Canarias el pasado fin de semana.

Los carballeses cayeron ante el Lanzarote (34-30) en un partido en el que fueron de menos a más, pero en el que pagaron una primera parte llena de errores. Las dificultades defensivas y la falta de acierto en situaciones claras de lanzamiento condicionaron el primer tiempo, en el que los canarios mandaban por 20-12. El Xiria remó contracorriente toda la segunda parte, en la que ofrecieron su mejor cara. Fueron recortando distancias, pero los ocho goles de la primera parte a favor del Lanzarote pesaron demasiado.

Ahora, el Xiria tratará de mejorar y lograr la primera victoria de la temporada.