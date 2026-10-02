Paiosaco y Órdenes se agarran al calor de su afición

Visita del Paiosaco al Mugardos el pasado fin de semana Daniel Alexandre

El Paiosaco y el Órdenes comparten categoría, mal inicio y la posibilidad de empezar a salir este fin de semana del fondo de la tabla con un partido al calor de su afición.

Y es que el equipo larachés ocupa la última posición del grupo 1 de Preferente Futgal con solo un punto, el que sumó el pasado fin de semana en el campo del Galicia Mugardos (1-1). Por ello, el duelo ante el Dubra de este domingo (Porta Santa, 17.00 horas) se antoja clave para reaccionar antes de que se complete el primer bloque de cinco partidos.

Algo parecido le sucede a un Órdenes que en la mañana del domingo (Vista Alegre, 12.00) recibirá al Puebla. Su situación es ligeramente mejor por los dos empates con los que empezó el curso, pero también se encuentra en la zona de descenso tras caer en los dos últimos.

Viene el Paiosaco de acabar séptimo el pasado curso gracias a un buen cierre de temporada en el que también disputó la final de la Copa de A Coruña. Pese a ello, en este inicio está teniendo los mismos problemas para ganar que en la anterior Liga y no pudo sumar nada ante Negreira (3-1), Carral (2-3) y San Tirso (0-1). Los motivos para el optimismo son que eran rivales que han empezado muy bien y que este fin de semana se mide a otro conjunto que también integra la zona roja.

Por su parte, el Órdenes disputó el playoff hace unos meses y ahora está inmerso en un curso donde el objetivo será otro. Sus empates llegaron ante Galicia Mugardos (1-1) y Dubra (0-0), y las derrotas contra Miño (0-1) y Noia (3-2). El domingo recibe al octavo clasificado.