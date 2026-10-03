El Bergan recibe al Coruxo con la moral alta y mucha ambición

Simón Lamas, en el encuentro ante el Portugalete Raúl López

El Bergantiños recibe al Coruxo este domingo (As Eiroas, 17.00 horas), en la quinta jornada de liga en Segunda RFEF. Segundo partido consecutivo en casa para los de Simón Lamas, que defienden el histórico liderato conseguido el pasado fin de semana ante el Portugalete.

Los carballeses llegan al derbi con el depósito lleno de confianza tras tres victorias consecutivas ante Amorebieta (1-0), Gimnástica de Torrelavega (0-3) y Portugalete (3-2). Enfrente estará un Coruxo que se ha mostrado serio en este inicio de Liga y que suma cinco puntos.

Simón Lamas destaca la importancia del triunfo ante el Portugalete, que le da al equipo una gran moral para recibir al Coruxo, pero "sabedores de que vai ser difícil, moi complicado, diferente" ante un equipo que la pasada temporada disputó el playoff de ascenso, que se ha reforzado muy bien y que es un claro aspirante a la zona alta de la tabla.

De cara al encuentro, el técnico del Bergan piensa en lo que puede mejorar el equipo, "sobre todo para que na casa non teñamos que sufrir". "Seguimos tentando medrar e ser mellores para poder controlar os partidos", afirma Lamas. "Ogallá poidamos volver a vivir un partido do nivel do outro día, sobre todo nivel de activación e ambición do noso equipo, de ser incómodos na presión, de saír a polo partido, de ter personalidade con balón e de enganchar á xente", añade el míster.

Lamas destaca que el encuentro tan completo del Bergantiños ante el Portugalete sirvió también para que la afición carballesa viese "o equipo que queremos ser e como nos queremos mostrar e identificar esta temporada". El entrenador espera un gran ambiente en As Eiroas, animando a la afición a acudir a apoyar al equipo.