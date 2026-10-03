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Deportes

El Lubiáns empata (2-2) ante el Olot en el primer partido en casa

Segunda jornada de la OK Liga Plata

Rosa Balsa
03/10/2026 23:06
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Lubiáns y Olot, este sábado en Carballo
Raúl López
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Empate 2-2 entre Calvo Escola Lubiáns y B-Sensible CH Olot en el segundo partido de la OK Liga Plata y el primero de los carballeses ante su afición. 

Los visitantes se adelantaron pronto en el marcador con un tanto de Marc Prat. Álvaro Trigo empataba para los locales, que más tarde tomaban la delantera al transformar David Sánchez un penalti. Así, se llegaba al descanso con 2-1 en el marcador.

En la segunda parte, Joel Pages ponía las tablas en el marcador, resultado que ya no se movería, a pesar de que el Olot dispuso de un penalti que no logró transformar.

Con este resultado, son dos empates en otros tantos encuentros para el Lubiáns, que es quinto en la tabla clasificatoria. El próximo fin de semana toca derbi en la pista del AC Ordes. Será el sábado a las 19.30 horas.

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