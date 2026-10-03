El Xiria inicia la liga con una contundente victoria en Culleredo

El plantel del Calvo Basket Xiria posando el día de su presentación Mar Casal

El Calvo Basket Xiria ha empezado la liga con una contundente victoria en la pista del Traumacor Culleredo, al que se impuso por 60-84. Los carballeses, que llegaron a tener hasta 31 puntos de ventaja, dominaron todas las facetas del juego.

El primer cuarto fue el más igualado y el único en el que Culleredo estuvo por delante en el marcador. Comenzó adelantándose el Xiria al anotar un tiro libre, pero un parcial 8-0 de los locales les dio el mando en el electrónico. Poco a poco, los de Héctor Méndez fueron metiéndose en el partido y adquiriendo ventaja, hasta el 19-26 con el que cerró el cuarto.

En el segundo período, el Culleredo logró igualar (30-30), pero fue solo un espejismo. Un parcial 0-16 de los carballeses despegó el marcador, que pasó de un ajustado 32-34 a 32-50. El segundo cuarto fue de 18-25, por lo que se llegaba al descanso con 37-51.

La segunda parte del encuentro solo tuvo color carballés, con un marcador que fue incrementándose hasta diferencias muy elevadas. Así, el tercer cuarto fue de 10-18 y el último de 13-15, hasta el definitivo 60-84.

Estadísticas

En cuanto a las estadísticas del encuentro, el Culleredo estuvo más acertado en los lanzamientos triples, con un 29% de efectividad por un 18% del Xiria, que anotó seis de 32 intentos.

Los carballeses fueron superiores en los tiros de campo, con un 43% de eficacia por un 28% del conjunto local. La situación fue pareja en los tiros libres, anotando el Culleredo la mitad de sus intentos y el Xiria un 47%.

Catorce asistencias del Culleredo y trece del Xiria reflejan también cierta igualdad en esta faceta. No obstante, los carballeses dominaron los rebotes, con 53 (19 en ataque y 34 en defensa) por 43 de su rival. Ambos conjuntos igualaron a 22 faltas.

El máximo anotador del encuentro fue Ramiro Espinoza, del Culleredo, con 21 puntos. Por parte del conjunto carballés, el capitán, Rubén Rey, anotó 20 puntos.

Ficha del partido

Traumacor Culleredo: Álvaro Añón, Marcos Iglesias (3), Pablo Sanjurjo (6), Jorge Martínez (5), Javier Prieto (5), Ramiro Espinoza (21), Guillermo Carballido (3), Alberto Corbacho (3), Jorge Fernández (9) y Antón López (5).

Calvo Basket Xiria: Roi Reguera, Eric del Castillo (16), Alex Iglesias, Martín García (3), Nacho Luaces (8), Simon Finden (9), Rubén Rey (20), Héctor Rodríguez (2), Darío Tasende, Lorenzo Sánchez (5), Nico Fuentes (7), Ouwa Camara (14).

Cuartos: 19-26, 18-26 -37-51 al descanso-, 10-18, 13-15.

Árbitros: Álvaro Cubero y Andrés Esteban.

Pabellón: O Burgo