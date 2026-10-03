Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Xiria inicia la liga con una contundente victoria en Culleredo

Los carballeses se impusieron por 60-84 en el inicio de la competición en Tercera FEB

Rosa Balsa
03/10/2026 22:54
El plantel del Calvo Basket Xiria posando antes del entrenamiento de este viernes
El plantel del Calvo Basket Xiria posando el día de su presentación
Mar Casal
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Calvo Basket Xiria ha empezado la liga con una contundente victoria en la pista del Traumacor Culleredo, al que se impuso por 60-84. Los carballeses, que llegaron a tener hasta 31 puntos de ventaja, dominaron todas las facetas del juego.

El primer cuarto fue el más igualado y el único en el que Culleredo estuvo por delante en el marcador. Comenzó adelantándose el Xiria al anotar un tiro libre, pero un parcial 8-0 de los locales les dio el mando en el electrónico. Poco a poco, los de Héctor Méndez fueron metiéndose en el partido y adquiriendo ventaja, hasta el 19-26 con el que cerró el cuarto.

En el segundo período, el Culleredo logró igualar (30-30), pero fue solo un espejismo. Un parcial 0-16 de los carballeses despegó el marcador, que pasó de un ajustado 32-34 a 32-50. El segundo cuarto fue de 18-25, por lo que se llegaba al descanso con 37-51.

La segunda parte del encuentro solo tuvo color carballés, con un marcador que fue incrementándose hasta diferencias muy elevadas. Así, el tercer cuarto fue de 10-18 y el último de 13-15, hasta el definitivo 60-84.

Estadísticas

En cuanto a las estadísticas del encuentro, el Culleredo estuvo más acertado en los lanzamientos triples, con un 29% de efectividad por un 18% del Xiria, que anotó seis de 32 intentos. 

Los carballeses fueron superiores en los tiros de campo, con un 43% de eficacia por un 28% del conjunto local. La situación fue pareja en los tiros libres, anotando el Culleredo la mitad de sus intentos y el Xiria un 47%.

Catorce asistencias del Culleredo y trece del Xiria reflejan también cierta igualdad en esta faceta. No obstante, los carballeses dominaron los rebotes, con 53 (19 en ataque y 34 en defensa) por 43 de su rival. Ambos conjuntos igualaron a 22 faltas.

El máximo anotador del encuentro fue Ramiro Espinoza, del Culleredo, con 21 puntos. Por parte del conjunto carballés, el capitán, Rubén Rey, anotó 20 puntos. 

Ficha del partido

Traumacor Culleredo: Álvaro Añón, Marcos Iglesias (3), Pablo Sanjurjo (6), Jorge Martínez (5), Javier Prieto (5), Ramiro Espinoza (21), Guillermo Carballido (3), Alberto Corbacho (3), Jorge Fernández (9) y Antón López (5).

Calvo Basket Xiria: Roi Reguera, Eric del Castillo (16), Alex Iglesias, Martín García (3), Nacho Luaces (8), Simon Finden (9), Rubén Rey (20), Héctor Rodríguez (2), Darío Tasende, Lorenzo Sánchez (5), Nico Fuentes (7), Ouwa Camara (14).

Cuartos: 19-26, 18-26 -37-51 al descanso-, 10-18, 13-15.

Árbitros: Álvaro Cubero y Andrés Esteban.

Pabellón: O Burgo

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Xiria_Carballal-001

Victoria del Xiria ante el Carballal con apuros en los minutos finales
Manuel Bermúdez Bermúdez
lubians-Olot-004

El Lubiáns empata (2-2) ante el Olot en el primer partido en casa
Rosa Balsa
El plantel del Calvo Basket Xiria posando antes del entrenamiento de este viernes

El Xiria inicia la liga con una contundente victoria en Culleredo
Rosa Balsa
bergan_Portugalete-022

El Bergan recibe al Coruxo con la moral alta y mucha ambición
Rosa Balsa