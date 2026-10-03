Victoria del Xiria ante el Carballal con apuros en los minutos finales

Xiria y Carballal, este sábado Raúl López

Segunda victoria de la temporada para el Calvo Xiria de balonmano, que quieren convertir el Vila de Noia en un fortín. Dos triunfos en sendos partidos en casa (ante Gáldar y Carballal) y una derrota a domicilio (ante el Lanzarote) es el balance de los de Adrián Dubra en las tres primeras jornadas de competición en Primera Estatal.

Los carballeses se impusieron 30-29 este sábado a un Carballal que, pese a tener que remar durante todo el partido, le dio emoción en la recta final e incluso pudo haber logrado el empate.

Tras el 0-1 inicial, el Xiria mandó en el marcador durante todo el encuentro, con ventajas que en la primera parta se movieron entre uno y cuatro goles, llegando al descanso con 14-13.

El dominio verdinegro en el marcador continuó en la segunda parte, llegando a ser de hasta cinco goles, una ventaja que no permitía relajarse ante un rival que no tiraba la toalla y que se acercó hasta un gol de distancia.

A cuatro minutos para el final, el Xiria ganaba de dos (30-28) y dos minutos después la distancia era de tan solo un tanto. Así las cosas, en una jugada de ataque de los carballeses el Carballal recuperó el balón y salió a la contra, pero Abelenda cortó el balón evitando que el conjunto rival encarase la portería.

En la jugada siguiente, un lanzamiento de Chimpo se estrelló en el palo y tocaba defender con intensidad para salvar el resultado. Así las cosas, la defensa local cometía una falta a dieciséis segundos del final, pero el lanzamiento de la misma era desviado por Antonio bajo palos. Fue un emocionante final que acabó con los dos puntos para los de Carballo.

El máximo anotador del encuentro fue Abelenda, con nueve goles.