Andrés Prieto, de la AD Fogar, décimo con España en la WTC de Roma 

Andrés Prieto, durante la competición Cedida

Andrés Prieto Villar (Oleiros, 2003), triatleta de la AD Fogar, ha sido décimo con la selección española de triatlón en la prestigiosa World Triathlon Cup, disputada este fin de semana en Roma.

El deportista del club carballés tuvo la oportunidad de medirse a la élite mundial en una competición de máxima exigencia, sumando así una valiosa experiencia internacional a su palmarés.

En la jornada del sábado, Andrés participó en la prueba Elite masculina, marcada por el ritmo frenético desde los primeros metros del segmento de natación. El campeón olímpico, el británico Ale Yee, dominó con autoridad la prueba, en la que Andrés Prieto completó una sólida actuación finalizando 52º en la general.

Sin apenas tiempo para la recuperación, este domingo se disputaron los relevos mixtos, una de las modalidades más espectaculares del programa.

Andrés Prieto formó parte del cuarteto nacional, que cuajó una gran actuación al acabar en la décima posición de la clasificación global. La victoria fue para el combinado británico.