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Deportes

Cuarta victoria consecutiva para el Bergan, líder una semana más en Segunda RFEF

Los carballeses se imponen 3-1 al Coruxo en As Eiroas

Rosa Balsa
04/10/2026 19:54
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Iago Novo celebra su gol, el tercero del Bergan
Raúl López
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El Bergantiños está en una dinámica fantástica. Los carballeses se impusieron este domingo 3-1 al Coruxo en As Eiroas, sumando su cuarta victoria consecutiva y manteniéndose invictos en lo que va de competición. Los rojillos son líderes de Segunda RFEF una semana más.

Álex Pachón abría el marcador para el Bergan a los ocho minutos de juego. El Coruxo empataba en el 34 por medio de Jon Arruabarrena. Ale Sánchez volvía a adelantar a los carballeses en el 45 y el tercero era obra de Iago Novo cinco minutos más tarde.

Trece puntos, cuatro victorias y un empate es el balance de los de Simón Lamas en las cinco primeras jornadas de liga.

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