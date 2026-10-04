Cuarta victoria consecutiva para el Bergan, líder una semana más en Segunda RFEF

Iago Novo celebra su gol, el tercero del Bergan Raúl López

El Bergantiños está en una dinámica fantástica. Los carballeses se impusieron este domingo 3-1 al Coruxo en As Eiroas, sumando su cuarta victoria consecutiva y manteniéndose invictos en lo que va de competición. Los rojillos son líderes de Segunda RFEF una semana más.

Álex Pachón abría el marcador para el Bergan a los ocho minutos de juego. El Coruxo empataba en el 34 por medio de Jon Arruabarrena. Ale Sánchez volvía a adelantar a los carballeses en el 45 y el tercero era obra de Iago Novo cinco minutos más tarde.

Trece puntos, cuatro victorias y un empate es el balance de los de Simón Lamas en las cinco primeras jornadas de liga.