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Deportes

El Sofán se sitúa cuarto tras imponerse 3-2 al Arzúa

Tercer triunfo de la temporada para los carballeses

Rosa Balsa
04/10/2026 20:17
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Sofán y Arzúa disputando el balón este domingo en O Carral
Raúl López
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Victoria por 3-2 para el Sofán en O Carral ante el Arzúa. Tercer triunfo de la temporada para los carballeses, que se mantienen invictos y escalan hasta la cuarta plaza de la tabla clasificatoria, empatando a diez puntos con Noia, Negreira y Carral y a dos de distancia del líder, el San Tirso. Así pues, la zona alta de la tabla está muy ajustada tras las cinco primeras jornadas de competición.

Los de Daniel Casal anotaban cuando tan solo iban cinco minutos de partido por medio de Fabián, resultado con el que se llegaba al descanso. Barreiro, de falta, ponía el 2-0 en el 74'. 

Cinco minutos después recortaba distancias el Arzúa con un gol de Brais Pedreira desde los once metros, al que apenas un minuto más tarde respondía Barreira al hacer el tercero del Sofán y el segundo en su cuenta particular. Eloy, en el 86', sellaba el 3-2 definitivo.

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