Primera Futgal | Empates para San Lorenzo, Xallas y Club do Mar en una jornada con triunfo del Castriz en el derbi ante el Muxía

El San Lorenzo lleva cuatro puntos en liga Raúl López

El Xallas sumó su primer punto de la temporada al empatar en casa ante el Tordoia (1-1) en la quinta jornada de liga en Primera Futgal. El Tordoia se adelantaba en el marcador en el minuto 71 con un tanto de Bryan, pero Raúl lograba rescatar un punto al anotar en el 85. Con este resultado, el Xallas es penúltimo empatado a un punto con Racing San Lorenzo (colista) y SD Cacheiras (antepenúltimo).

Empate también 1-1 para el Club do Mar de Caión en su visita al Sp. Cambre. Los de Caión tomaban ventaja al filo del descanso con un gol de Alberto Díez. Gonzalo Mallo empataba para el Cambre en el 73'. El Club do Mar es octavo en la tabla clasificatoria con siete puntos.

La novena plaza es para el Muxía, que se mantiene con siete puntos tras caer en casa ante el Castriz por 1-2 en el derbi de la jornada. Manu Nogueira adelantaba a los muxiáns al transformar un penalti en el minuto 36'. Fabio empataba en el 50' y, cuando todo parecía apuntar a un reparto de puntos, Adrián García hacía el segundo del Castriz en el minuto 90.

Por su parte, el San Lorenzo de Verdillo empató 1-1 en su visita al Bertamiráns. Los locales tomaban ventaja en el minuto 16 por medio de Pablo Ronquete. Lucas Souto hacía el tanto del empate en el 69'. Con cuatro puntos, el San Lorenzo es decimocuarto.