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Deportes

Primera victoria de la temporada para el Paiosaco, que abandona el farolillo rojo de Preferente

El Dumbría es el colista tras caer en casa con el Sigüeiro

Rosa Balsa
04/10/2026 20:07
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Paiosaco y Dubra, en el duelo de este domingo en A Porta Santa
Raúl López 
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Primera victoria de la temporada para el Paiosaco, que abandona el farolillo rojo de la clasificación y la zona de descenso directo tras imponerse en A Porta Santa al Dubra por 3-2 en un encuentro muy competido y trabajado correspondiente a la quinta jornada de liga.

Los verdiblancos se adelantaban a los 18 minutos de partido con un tanto de Jorge Raña, resultado con el que se llegaba al descanso. Tras el paso por vestuarios, Darío Gontán ponía de nuevo las tablas en el marcador, cuando corría el minuto 56. Tan solo cuatro minutos tardaron los locales en volver a tomar ventaja, al transformar Iván Torres un penalti. 

Nueve minutos más tarde llegaba la igualada del Dubra por medio de Joel Negreira. Sin embargo, los tres puntos se quedarían en Paiosaco al anotar Iván Torres en el 83 el tanto de la victoria y el segundo en su cuenta particular. 

Con este resultado, los de Iván Sánchez ocupan la decimocuarta posición con cuatro puntos y con un impulso a su moral de cara a la próxima jornada.

Por su parte, el Dumbría cayó 0-2 en O Conco ante el Sigüeiro, una derrota que sitúa a los de Pablo Conde como colistas con tan solo dos puntos y sin conocer todavía la victoria. Los goles encajados fueron en los minutos 15 y 52 del encuentro.

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