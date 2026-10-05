El Baloncesto Laracha femenino inicia la liga con una dura derrota

Un momento del partido disputado en A Laracha Raúl López

El Clikfer Laracha comenzó la competición con una abultada derrota en el pabellón del IES Agra de Leborís ante el Basquet Coruña Leyma por 38-82. Las de Sito Cabado se vieron superadas por un rival intratable en el inicio de liga en la Primera División femenina de baloncesto (grupo A2).

El primer cuarto concluyó con 13-22 y el segundo con 6-22, llegando al descanso con 19-44 a favor de las coruñesas. El tercer período fue el más igualado (17-19) y el cuarto el más flojo, con solo dos puntos anotados por las locales (2-17).

El conjunto larachés -que afrontó el partido con tres importantes bajas- ya se esperaba a un rival muy duro, con una férrea fortaleza defensiva. El Laracha, que afronta su segunda temporada en la categoría, piensa ya en el siguiente encuentro en la pista del Aller Álvarez Gijón.