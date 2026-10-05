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Deportes

Simón Lamas, técnico do Bergantiños: "Estou superorgulloso do equipo, de como compite e da ilusión que está xerando"

El entrenador del Bergantiños valora el buen rendimiento del equipo tras lograr ante el Coruxo la cuarta victoria consecutiva que le mantiene al frente de la tabla clasificatoria

Rosa Balsa
05/10/2026 18:31
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Simón Lamas, durante el encuentro ante el Coruxo
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El Bergantiños ha comenzado la liga de la mejor manera posible, con un empate y cuatro victorias consecutivas y un histórico liderato en Segunda RFEF. El conjunto carballés se imponía el domingo al Coruxo por 3-1, en un buen partido de los de Simón Lamas.

El técnico carballés señala que fueron superiores en el duelo ante un rival del que destacó su alto nivel. Si bien Lamas apunta que en la primera parte hubo algunos momentos en los que les costó ajustar un poco más, el equipo logró adelantarse y sobreponerse al empate. "A resposta do equipo foi positiva: volvemos a poñernos por diante unha vez máis, xerando situacións, con personalidade", apuntó. 

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Crónica | Un intratable Bergantiños vence al Coruxo y sigue líder

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"A segunda parte foi boísima: manexamos moi ben todos os momentos do partido, xogamos moi ben os ritmos de xogo, fomos capaces de ter o balón de inicio e atraer para poder saír ao ataque", valoró el entrenador del Bergantiños. Destacó el "golazo" de Iago Novo (que supuso el 3-1) y su aportación en la faceta ofensiva. 

Simón Lamas se mostró muy contento por el rendimiento del equipo. "Estou moi  satisfeito, superogulloso do equipo, de como compiten, da ilusión que teñen e que están xerando". Todo ello resultado de un trabajo al que están acompañando los resultados. "Seguimos buscando esa melloer versión de todos", concluyó. 

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