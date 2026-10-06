Carballo acoge las finales de la Copa Galicia de hockey a patines

El pabellón Carballo Calero acogerá las finales Raúl López

Carballo acoge el próximo lunes 12 de octubre las finales sénior de la Copa Galicia de hockey sobre patines. El pabellón Carballo Calero será el escenario de las finales femenina y masculina, con presencia carballesa en esta última.

CDM y Lubiáns jugarán la final de la Copa Más información

A las 17.30 horas comenzará el encuentro femenino que enfrentará a Unikal HC Raxoi y Marineda Hockey. A las 19.30 horas será el turno para la final masculina entre el Compañía de María y el Calvo Escola Lubiáns, dos equipos que militan en la OK Liga Plata.