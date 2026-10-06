Deportes
Carballo acoge las finales de la Copa Galicia de hockey a patines
La doble cita será el lunes 12. La masculina, entre Compañía de María y Lubiáns, a las 19.30 horas; la femenina, entre Raxoi y Marineda, a las 17.30 horas
Carballo acoge el próximo lunes 12 de octubre las finales sénior de la Copa Galicia de hockey sobre patines. El pabellón Carballo Calero será el escenario de las finales femenina y masculina, con presencia carballesa en esta última.
A las 17.30 horas comenzará el encuentro femenino que enfrentará a Unikal HC Raxoi y Marineda Hockey. A las 19.30 horas será el turno para la final masculina entre el Compañía de María y el Calvo Escola Lubiáns, dos equipos que militan en la OK Liga Plata.