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Deportes

Carballo acoge las finales de la Copa Galicia de hockey a patines

La doble cita será el lunes 12. La masculina, entre Compañía de María y Lubiáns, a las 19.30 horas; la femenina, entre Raxoi y Marineda, a las 17.30 horas

Rosa Balsa
06/10/2026 20:42
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El pabellón Carballo Calero acogerá las finales
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Carballo acoge el próximo lunes 12 de octubre las finales sénior de la Copa Galicia de hockey sobre patines. El pabellón Carballo Calero será el escenario de las finales femenina y masculina, con presencia carballesa en esta última.

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A las 17.30 horas comenzará el encuentro femenino que enfrentará a Unikal HC Raxoi y Marineda Hockey. A las 19.30 horas será el turno para la final masculina entre el Compañía de María y el Calvo Escola Lubiáns, dos equipos que militan en la OK Liga Plata. 

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