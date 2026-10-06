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Deportes

El AD Zas Ponciano Nieto firma un gran triunfo a domicilio ante el Arteal Tenis de Mesa (3-4)

Los de Zas remontaron un 2-0 adverso y se llevaron una disputadísima victoria en el dobles decisivo

Manuel Bermúdez Bermúdez
06/10/2026 12:02
Foto Segunda Nacional
Foto del encuentro de Segunda Nacional
Cedida
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El AD Zas Ponciano Nieto logró una importante y trabajada victoria como visitante por 3-4 frente al Arteal Tenis de Mesa, en un encuentro de Segunda División Masculina marcado por la emoción, las remontadas y la máxima igualdad hasta el último juego. 

El choque arrancó cuesta arriba para los intereses de Zas. Mateo Martínez adelantó a los locales al superar a Raúl López (3-0) y Nicolás Otero amplió la ventaja tras vencer a Miguel Ángel Rey en un agónico partido a cinco sets (3-2). 

Sin embargo, la reacción del AD Zas no se hizo esperar: Roi Sixto sumó el primer punto visitante al imponerse a Guillermo Maneiro (2-3) e inmediatamente Miguel Ángel Rey devolvió las tablas al marcador general (2-2) con una sólida victoria sobre Mateo Martínez (0-3). 

A pesar de que el Arteal volvió a tomar la delantera con el triunfo de Guillermo Maneiro ante Raúl López (3-0), el AD Zas mantuvo la serenidad. Roi Sixto firmó un brillante partido ante Nicolás Otero (0-3) para colocar el 3-3 global y forzar el enfrentamiento decisivo de dobles. 

En el dobles final, la pareja formada por Miguel Ángel Rey y Roi Sixto certificó el triunfo para el Zas imponiéndose por 1-3 a la dupla Martínez / Otero (4-11, 13-11, 3-11, 5-11), amarrando dos puntos de oro tras un completo ejercicio de esfuerzo colectivo. 

Amistosos de preparación

Como puesta a punto de cara al inicio liguero previsto para el próximo 17 de octubre, la entidad disputó dos encuentros amistosos frente al Monte Porreiro en Pontevedra: AD Zas Axiña Telecom (3ª Nacional): cayó por un ajustado 2-4 ante el Monte Porreiro. AD Zas Talladas (1ª Galega): venció por un sólido 4-2 al conjunto pontevedrés. 

Foto Amistosos
Foto Amistosos
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