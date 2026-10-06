El Bergan, al ritmo de los grandes

El Bergan, celebrando el triunfo del pasado domingo en As Eiroas Raúl López

El Bergantiños ha comenzado la temporada rindiendo a un alto nivel, lo que le ha valido ser líder en Segunda RFEF por primera vez en su historia. El conjunto carballés está muy motivo con el excelente inicio de temporada y no se pone límites. "Creo que o teito do equipo está moito máis alto e imos seguir traballando para acadalo", señalaba el técnico rojillo, Simón Lamas, tras la victoria ante el Portugalete, que le aupó a la primera plaza.

Un empate y cuatro victorias en las cinco primeras jornadas de liga es el balance casi perfecto del Bergan, que comanda el grupo 1 con trece puntos. Los carballeses son el único equipo invicto de su grupo y uno de los cinco que todavía no conocen la derrota en toda Segunda RFEF, junto a Barcelona Atlètic (grupo 2), Intercity (g. 3), Betis Deportivo (g. 4) y Numancia (g. 5).

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Además, los números del Bergan son parejos a los de filiales de grandes clubes que militan en otros grupos de la categoría. Así, el Barcelona Atlètic, lidera el grupo 2 con trece puntos. Los mismos puntos tiene el Betis Deportivo, líder del grupo 4. En el grupo 2 manda el Castellón B, con doce puntos, los mismos con los que lidera el Atlético de Madrid C el grupo 5.

Goleadores

En cuanto a la faceta goleadora, el Bergantiños lleva doce dianas a favor y ha encajado cinco tantos. Son cifras similares a los de otros dos equipos de su grupo: Alavés (doce a favor y seis en contra) y Gernika (doce a favor y cinco en contra).

También llevan doce goles equipos de la zona alta de otros grupos: Barcelona Atlètic (aunque solo ha recibido uno), Castellón B y el Recreativo de Huelva -segundo clasificado del grupo 5, que comanda el Betis Deporte con trece tantos-.

Ale Sánchez está siendo el gran artillero de los rojillos, con cuatro tantos (uno de penalti), lo que le sitúa tercero en la tabla de pichichis, por detrás de Lander Pinillos, del Alavés B, y Jon Ortiz, del Gernika, ambos con seis tantos.

Además de Ale Sánchez, han anotado en lo que va de liga Iago Novo y Álex Pachón -dos tantos cada uno-, junto a Danil Ankudinov y Jorge Saiz -un tanto cada uno-.