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Deportes

Taekwon-do ITF | El carballés Manuel Carracedo, campeón del mundo con España en combate por equipos

Adriana Lista logró la medalla de plata en Tuls IV-VI DAN, tras caer en la final ante la italiana Silvia Farigu, una de las grandes referentes internacionales de esta modalidad

Manuel Bermúdez Bermúdez
06/10/2026 11:17
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Carracedo (centro) junto a sus compañeros del club Narani Carballo
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El Club Taekwon-Do ITF Carballo comienza la temporada 2026/27 con un Campeón del Mundo y una Subcampeona

El Club Taekwon-Do ITF Carballo ha comenzado la temporada 2026/27 con excelentes resultados en la Copa del Mundo de Taekwon-Do ITF, celebrada en Benidorm del 28 de septiembre al 3 de octubre.

En esta importante competición internacional participaron los deportistas del club Adriana Lista, Manuel Carracedo, Jorge Gago y Manuel Riveiro, acompañados por el Sabunim Adrián Torres, que ejerció como coach del equipo.

El balance para el Club Taekwon-Do ITF Carballo no pudo ser mejor, con la consecución de un título de campeón del mundo y un subcampeonato.

Manuel Carracedo se proclamó campeón del mundo en la modalidad de combate por equipos, formando parte del conjunto de la selección española y consiguiendo así uno de los grandes éxitos de su trayectoria deportiva.

Por su parte, Adriana Lista logró la medalla de plata en Tuls IV-VI DAN, alcanzando la final y proclamándose subcampeona del mundo tras enfrentarse a la italiana Silvia Farigu, una de las grandes referentes internacionales de esta modalidad.

También participaron en la competición los deportistas Jorge Gago y Manuel Riveiro, quienes, pese a no poder alcanzar las medallas, realizaron una destacada actuación y compitieron al máximo nivel frente a rivales de talla internacional.

Desde el Club Narani Carballo destacan la importancia de estos resultados, que consideran fruto del trabajo, la constancia y el esfuerzo diario de deportistas y entrenadores.

Con estos resultados, el club carballés inicia la temporada 2026/27 con grandes expectativas y vuelve a situar a sus deportistas entre los referentes del Taekwon-Do ITF a nivel internacional.

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