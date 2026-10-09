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Deportes

Carballo organiza su primer cross popular de 5 kilómetros

La cita será el 7 de noviembre en la zona verde del polígono

Diana Bergara
09/10/2026 20:26
La competición se desarolló en un circuito pedestre situado en el entorno del complejo deportivo de O Conco
El habitual cross escolar será el día 6
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El Concello de Carballo organiza su I Cross Concello de Carballo, una nueva prueba popular de cinco kilómetros que nace para ampliar la oferta deportiva y dar continuidad a la participación más allá de las categorías escolares, que tienen su espacio con el habitual cross escolar. La cita será el 7 de noviembre en la zona verde del polígono de Bértoa.

El viernes 6 se celebrará el habitual Cross Escolar, organizado en colaboración con la  Secretaría Xeral para o Deporte y en el que participan centros escolares de toda la comarca. La cita está dirigida a escolares nacidos entre 2012 y 2019.

El sábado 7 será el turno para el Cross Concello de Carballo, unan prueba autonómica oficial de la Federación Galega de Atletismo. La prueba comenzará a as 16.45 horas y los participantes deberán completar cinco vueltas a un circuito de aproximadamente un kilómetro en un tiempo máximo de 45 minutos.

Esta cita es la única de esta modadlidad en la zona y una de las pocas que hay en la provincia. Su objetivo es acercar el campo a través a más deportistas y facilitar la preparaciónd e la temporada de cross y de otras pruebas atléticas. Entre sus objetivos está iniciar el camino hacia la 10K, programada para el 6 de junio de 2027.

El I Cross Concello de Carballo estará abierto a los nacidos en 2011 y años anteriores, con un límite máximo de 500 participantes. El reglamento establece las categorías sub-18 (nacidos entre 2009 y 2011); sénior (1992 a 2008); y máster (1991 y años anteriores). También prevé la participación de deportistas con discapacidad, que se integrarán en la prueba que mejor se adapte a sus características.

La inclusión de los nacidos en 2011 (adolescentes de 14 y 15 años) permite participar a este grupo de edad que ahora se queda fuera de las edades previstas para el cross escolar. En función del número de inscritos, se popdrá crear una categoría sub-16 para los nacidos en 2011, para efectos de clasificación y premios.

Las inscripciones están abiertas en la plataforma CCNorte hasta las 23.59 horas del 4 de noviembre o hasta que se agoten las plazas. La cuota es de tres euros para las categorías sénior y máster y gratuita para los sub-18.

En cuanto a los premios, habrá para los tres primeros clasificados masculinos y femeninos absolutos y por categoría, así como para el mejor equipo. Los dorsales y los chips podrán recogerse en la conserjería del complejo deportivo Vila de Noia el viernes 6 de 10.00 a 22.30 horas y el sábado 7 de 10.00 a 13.00 horas. También se entregarán en la oficina de la carrera hasta 30 minutos antes de la salida.

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