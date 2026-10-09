Derbi provincial entre Culleredo y Xiria

David García Pichel, atacando en el encuentro del pasado fin de semana entre Xirira y Carballal Raúl López

El Calvo Xiria afronta este sábado la cuarta jornada de liga en Primera Estatal de balonmano, con derbi en la pista del Culleredo (pabellón de Tarrío, 19.30 horas).

Los carballeses son séptimos en la tabla clasificatoria con cuatro puntos, tras dos victorias y una derrota en los primeros compases de la competición.

El Culleredo es duodécimo con dos puntos, tras un triunfo y dos derrotas.

Como suele ocurrir en los derbis, se espera un partido muy disputado.