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Deportes

El Basket Xiria recibe este domingo al Marín, en el primer partido en casa de la temporada

Los carballeses vienen de ganar con solvencia en la pista del Culleredo

Rosa Balsa
09/10/2026 21:46
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Héctor Méndez, entrenador del Basket Xiria
Raúl López
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Segunda jornada de liga y primer encuentro en casa para el Calvo Basket Xiria, que este domingo recibe al Marín Ence Peixegalego (pabellón Vila de Noia, 12.00 horas). Los de Héctor Méndez comenzaron la temporada con una contundente victoria en la pista del Culleredo (60-84), por lo que quieren ir a más en cada jornada y repetir la excelente campaña del pasado curso.

El encuentro ante el Marín -que también ganó el primer partido ante el SIgaltec por un abultado 86-56- servirá también para medir el potencial de ambos conjuntos de cara a la final de la Copa Galicia de Tercera FEB, que tendrá lugar el 3 de noviembre en la pista del Marín. El Xiria, vigente campeón, aspira a revalidar el título.

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