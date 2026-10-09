Ordes-Lubiáns, el derbi de la jornada en la OK Liga Plata

En la pasada jornada ante el Olot Raúl López

El Calvo Escola Lubiáns visita este sábado la pista del AC Ordes (pabellón Castelao, 19.30 horas) en busca de la primera victoria de la temporada. Los carballeses han sumado dos empates en las dos primeras jornadas de la Ok Liga Plata y afrontan el derbi con muchas ganas.

"Queremos seguir sumando y demostrando todo lo que este equipo es capaz de hacer", apuntan desde el club carballés.