Simón Lamas: "Hai moita igualdade e gañar cada partido é moi difícil"
O adestrador do Bergantiños, líder de Segunda RFEF con 13 puntos de 15 posibles, regresa o domingo ao campo da Lomba no primeiro derbi galego da temporada para o Arosa
O Bergantiños visita este domingo ao Arosa na Lomba (17.00 horas) como líder de Segunda RFEF con 13 puntos en cinco xornadas. Na súa terceira temporada seguida na categoría, o cadro carballés cambiou prácticamente todo o plantel, realizando 17 fichajes.
Simón Lamas, adestrador do Bergantiños, afronta a súa terceira experiencia nunha categoría na que debutou co Vilalbés. O seu equipo empezou lanzado este ano. Empatou en Gernika 2-2 y ven de gañar a Amorebieta (0-1), Torrelavega (0-3), Portugalete (3-2) e Coruxo (3-1).
Por que tantos cambios no plantel este verán?
Aquí temos xogadores doutras comunidades que veñen como trampolín, buscando darse a coñecer en Galicia. Moitos cambian de grupo de Segunda RFEF para abrir mercado. Temos un campo que esixe moito, no físico e a nivel de duelos por como son os partidos, algo que pode cansar un pouco aos xogadores. Houbo xente que queriamos renovar, pero melloraron as súas condicións económicas ou deportivas noutros sitios e marcharon. Ao ser doutras partes de España non é doado retelos, como si pasou co caso de Iago Novo ao ser galego.
Como chega o director deportivo, Darío Cotelo, a todos estes xogadores de fóra?
El leva aquí tres anos no cargo e é un absoluto coñecedor do fútbol nacional nestas categorías de Primeira e Segunda RFEF, incluso Terceira. A través da plataforma de fútbol "Wyscout" pode mirar todos os partidos e controlar a todos os xogadores. Evidentemente é moi difícil chegar a todos, pero facemos filtrados para controlar case todo o mercado e a verdade é que o consigue. Traballamos de forma bastante profesional.
Non hai mercado de xogadores en Galicia para o Bergan?
Si, pero é complicado para nós por un tema económico. Cando entras nunha poxa con outros equipos os prezos se encarecen. Creo que os equipos galegos temos un perfil parecido, a competencia é complicada e encarece o prezo. Por iso ampliar as miras ao territorio español nos permite traer xogadores tamén de talento, con outras características aos galegos, que xa coñecen o sitio, o clube e o campo, algo que axuda á adaptación. Dentro do que cabe intentamos buscar xogadores galegos, pero é difícil.
Esta é a terceira temporada do equipo na categoría. Acabou oitavo e décimo as dúas últimas. Nesta incrementouse o orzamento buscando un obxectivo máis ambicioso?
Non, máis ou menos manexamos o mesmo. Aínda que non é algo do que teña constancia. O obxectivo é acadar a permanencia o antes posible nunha categoría complicada, xa que é de dinámicas e moi igualada. Este ano máis que nunca. Non hai ningún equipo súper favorito, nin tampouco outros que vaian a loitar polo descenso. Podemos imaxinar equipos que poden estar nun lado e outro da clasificación, pero a realidade é que hai moita igualdade e gañar cada partido é moi difícil. O bo que temos este ano é que se renovou parte do proxecto. Aínda que cambiamos moitos xogadores, o director deportivo e o staff técnico siguen.
Con 17 caras novas, facer equipo levará tempo...
Si, é un proceso que intentamos acelerar porque xa coñecemos o contexto. Sabemos a que puntos da idea de xogo nos temos que ir por xogar nun campo como As Eiroas, polo tipo de fútbol que nos imos a atopar. Incluso este ano ao estar os equipos vascos, que nos obligan a controlar certas situacións de xogo porque son rivais moi competitivos. Adaptar a tantos futbolistas novos é difícil, pero que o staff técnico sexa o mesmo, coñecedor da casa e do contexto, facilita o proceso. De momento os resultados e as sensacións de xogo nos avalan. Incorporar moitos xogadores ten cousas negativas, pero tamén positivas, xa que todos chegan con ilusión, ganas, enerxía e a mente aberta a escoitar. Gústame traballar con xente nova, deste perfil. Síntome moi a gusto.
Moitas das fichaxes veñen de xogar sobre dous mil minutos o ano pasado en distintos grupos de Segunda RFEF. Iso é unha garantía?
Algúns veñen de descender, como David Iglesias, Dani Jódar, Isra, Villaverde ou Gandoy. Outros estaban no noso grupo e acabaron a temporada sen xogar regularmente, como Tomás Fuentes no Marino. Despois outros veñen de equipos humildes, como pode ser o noso, ou de non ter boas experiencias en Primeira RFEF. Tamén incorporamos xogadores de Terceira. Hai diferentes casuísticas e o denominador común é que todos viñeron con ganas de reivindicarse. Temos unha mestura de xogadores xoves, nunha idade ideal para crecer; todos con fame e ambición. Esa é a nosa seña de identidade.
Temos unha mestura de xogadores xoves, nunha idade ideal para crecer; todos con fame e ambición. Esa é a nosa seña de identidade"
Os resultados favorables son froito dunha boa dinámica ou estades facendo moitas cousas ben e sendo moi superiores aos rivais?
Non sei, haberá diferentes opinións. Eu creo que o equipo está a ser moi competitivo. En case todos os partidos xeramos máis ocasións cos rivais. Somos un equipo que intenta xogar en campo contrario e alonxar ao rival da nosa área. Hai circunstancias do xogo que indican que o equipo mereceu estes resultados e que estivo nunha boa liña, de dominio e control de partido. Evidentemente nunha liga tan igualada necesitas esa dose de fortuna. Eu destaco sobre todo a mentalidade. Recibimos goles en contra e estivemos por detrás no marcador, pero o equipo foi capaz de manter a liña e ser competitivo, con mentalidade gañadora.
O domingo regresas a A Lomba, que xa visitaches en distintas ocasións co Vilalbés. Que análise fas do Arosa?
É un equipo que está en fase de adaptación, competindo ben nos tres partidos de fóra. Nos dous da casa a sensación é que por momentos tamén competiu ben, pero ao mellor esa necesidade de querer agradar ao público lles puido pasar factura en fases do partido. O Arosa é un equipo en construcción e adaptación a unha nova categoría porque hai moitos futbolistas que o ano pasado estaban na Terceira. Iso ten un lado positivo, pero evidentemente a diferencia de ritmo de xogo nas categorías é grande. Non teño dúbida de que o Arosa vai a ir a máis, polo traballo do míster e todo o staff, e polo nivel dos futbolistas. Espero un partido moi complicado, igualado e difícil. Sabemos como é o ambiente na Lomba nun derbi. Eles a base de arreóns son capaces de someter e dominar. Estarán moi motivados por facer un gran partido e brindar unha vitoria a súa xente. Veremos tamén en que condicións está o campo.
Espero un partido moi complicado, igualado e difícil ante o Arosa"
Esperas un Arosa máis conservador contra o líder, na liña do último partiod en Ourense logo de deixar a portería a cero?
Creo que teremos que adaptarnos ás dúas posibilidades. Aínda non sumaron puntos na casa e entendo que para eles é importante. Haberá momentos nos que buscarán situacións de contragolpe cos xogadores veloces que teñen arriba, e outros de presión alta nos que intenten incomodarnos porque ante a súa xente se sinten coa responsabilidade de facer ese tipo de partido e ir a pola vitoria. Espero ter que adaptarme aos dous plans.
O Arosa fichou poucos xogadores con experiencia en Segunda RFEF, renovando ao bloque de Terceira. Co Vilalbés estiveches nun contexto parecido logo de ascender e non poidestes salvarvos...
Nesto do fútbol non hai matemáticas. A UD Ourense o ano pasado viña de Terceira, mantivo a metade do plantel e mira o que pasou. Eu non teño ningunha dúbida de o Arosa se vai adaptar e vai a ir a máis. Hai que recordar que gañou unha liga na que estaba o Compostela. Xa ano pasado tiña xogadores de categoría superior, aos que non fomos capaces de firmar. O plantel do Arosa en Terceira era mellor co que tiña eu no Vilalbés, polo que a adaptación será máis sinxela. Evidentemente ten un hándicap, pero vanse adaptar e a consolidar o proxecto.
Falas de que non hai un gran favorito este ano no grupo. Logo de cinco xornadas, que equipos destacarías?
Creo que o nivel competitivo dos equipos vascos é brutal, máis alto co resto. O Portugalete encantoume; a pesar de ser un recén ascendido vai a estar na parte alta. Así o creo. O Alavés B mantén o bloque que xa fixo playoff. Creo que tamén vai a estar aí, ao igual que o Sestao, que é moi sólido.
Esta liga é unha tolemia, xa que unha terceira parte dos equipos descenden. Como se xestiona iso de que en poucas xornadas se pase de estar en playoff a meterse abaixo?
É complicado. Hai que ser moi fortes mentalmente. Hai que estar tranquilos, confiar no traballo e saber que hai momentos bos e outros malos. O importante é confiar todos no traballo. Co Vilalbés quedamos quintos pola cola e descendemos pese a facer unha boa temporada. É moi exixente dende o punto de vista psicolóxico, hai que ter táboas e superar os malos momentos con tranquilidade e unidade, confiando no traballo porque co tempo acabas conseguindo máis puntos. Isto é longo.
Co liderato, estás a ter que rebaixar expectativas no clube ou no entorno?
Non, aquí todos estamos cos pés na terra, sabedores da dificultade da categoría. Estamos contentos, gozando e xerando ilusión na xente, pero o Bergantiños viviu temporadas difíciles e hai caldo para entender todo isto. Agora é momento de disfrutalo porque non é doado ir líder. O ano pasado na primeira volta fixemos números extraordinarios e nunca fomos capaces de estar tan arriba.
Estamos cos pés na terra, sabedores da dificultade da categoría. Estamos contentos, gozando e xerando ilusión na xente"
Xa a última. Antes de fichar no Bergantiños, estiveches un ano no filial do Vizela. Foi cando te chamou o Arosa...
Si, a metade de temporada chamoume Dani Abalo, pero naquel momento eu estaba ben alí e non me deixaban saír. Para mín foi unha experiencia moi positiva. Portugal é un país marabilloso. Tiven que adaptarme a outro idioma e a un país que nos enamora porque viven o fútbol con moita paixón. O futbolista portugués ten moito talento e ganas de crecer. Traballei nun contexto que me fixo mellorar. Ademais tiven unha corta pero intensa experiencia co primeiro equipo, que me permitiu probarme no fútbol profesional. Estou moi agradecido a Toni Dovale por darme a oportunidade e a todos os compañeiros que tiven alí. A miña situación personal impediume continuar, pero nun futuro non me importaría volver a Portugal.