Derrota del Paiosaco en el campo del Miño por 2-1

El Paiosaco, durante el pasado encuentro ante el Dubra Raúl López

El Paiosaco cayó este sábado en el campo del AD Miño por 2-1, en encuentro correspondiente a la sexta jornada de liga en Preferente Norte.

Partido complicado para el Paiosaco en el campo de uno de los equipos de la zona alta de la tabla. Los locales se adelantaban cuando solo iban diez minutos de juego con un tanto de Daniel Barreiro, resultado con el que se llegaba al descanso. Jorge Raña empataba para los verdiblancos en el 56.

Cuando parecía que habría reparto de puntos, el gol de la victoria local llegaba en el minuto 90 en las botas de Rubén Lozano.

El Paiosaco sigue en la zona complicada de la tabla clasificatoria, con cuatro puntos.