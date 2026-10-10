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Deportes

El Lubiáns cae en un igualado derbi en la pista del Ordes (3-2)

Los carballeses se adelantaron en el marcador en dos ocasiones

Rosa Balsa
10/10/2026 22:37
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El Lubiáns en el anterior encuentro de liga ante el Olot
Raúl López
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Primera derrota de la temporada para el Calvo Escola Lubiáns, que este sábado cayó 3-2 en la pista del AC Ordes en un derbi muy igualado. Los carballeses todavía no conocen la victoria en su regreso a la OK Liga Plata, con dos empates y una derrota en las tres primeras jornadas de competición.

Al Ordes le tocó remar contra el marcador, pues los carballeses tomaron ventaja en dos ocasiones. David Sánchez adelantaba al Lubiáns. El Ordes pudo empatar de penalti, pero Iván Centoira no logró materializar. Javier Moscoso hacía el 1-1 con el que se llegaba al descanso.

El Lubiáns volvía a tomar ventaja con un tanto de Álex Novoa. Empataba de nuevo el cuadro local por medio de Marcos Vaamonde. El 3-2 definitivo llegaba a cinco minutos para el final con un tanto de Iván García de falta directa.

El conjunto de Ramón Canalda recibirá en la próxima jornada de Reus Deportiu Brasilia (día 7 a las 20.00 horas).

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