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Deportes

Triunfo del Xiria en el derbi ante el Culleredo (22-25)

Igualado encuentro en la cuarta jornada de Primera Estatal

Rosa Balsa
10/10/2026 23:01
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David García Pichel, jugador del Xiria, en un pasado encuentro
Raúl López
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El Calvo Xiria sumó este sábado su tercera victoria de la temporada al imponerse al Culleredo por 22-25 en el derbi disputado en el pabellón de Tarrío. Encuentro igualado en el que hubo alternancias en el marcador y diferencias cortas.

El primer tiempo finalizaba con 10-11 para los verdinegros. En la segunda parte la emoción se mantuvo hasta que en la recta final los visitantes se distanciaron hasta los tres goles de diferencia. 

Daniel Periscal (Xiria) y Nuno Loxo (Culleredo) fueron los máximos anotadores con seis tantos cada uno.

Con este resultado, el Xiria suma seis puntos en las cuatro primeras jornadas de liga en Primera Estatal y mantiene la séptima plaza.

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