Triunfo del Xiria en el derbi ante el Culleredo (22-25)

David García Pichel, jugador del Xiria, en un pasado encuentro Raúl López

El Calvo Xiria sumó este sábado su tercera victoria de la temporada al imponerse al Culleredo por 22-25 en el derbi disputado en el pabellón de Tarrío. Encuentro igualado en el que hubo alternancias en el marcador y diferencias cortas.

El primer tiempo finalizaba con 10-11 para los verdinegros. En la segunda parte la emoción se mantuvo hasta que en la recta final los visitantes se distanciaron hasta los tres goles de diferencia.

Daniel Periscal (Xiria) y Nuno Loxo (Culleredo) fueron los máximos anotadores con seis tantos cada uno.

Con este resultado, el Xiria suma seis puntos en las cuatro primeras jornadas de liga en Primera Estatal y mantiene la séptima plaza.