Alejandro Pardo y Tina Fernández  se imponen en Fisterra, en la última carrera del circuito

Alejandro Pardo, corredor de la AD Fogar, cruzando la línea de meta en la 10K Raúl López

El XI circuito de carreras populares Correndo pola Costa da Morte cerró este domingo la temporada en Fisterra, con una última prueba que reunió a más de 870 deportistas de todas las edades. La XI Pedestre Concello de Fisterra fue un éxito y tuvo como ganadores a Alejandro Pardo y Tina Fernández, en la 10K; y a Carlos Fraga e Inés Papín, en la 3K.

Alejandro Pardo, corredor de la AD Fogar de Carballo, se impuso en la distancia reina con un tiempo de 33:10, seguido de Rubén Insua (33:13) y Kiko Roca (34:17).

Podio de la 10K Raúl López

En la categoría femenina el triunfo fue para la muradana Tina Fernández, con un crono de 38:09, secundada por Noelia Papín (41:47) y Clara Pazos (42:33).

Podio femenino en la 10K Raúl López

En cuanto a la distancia de 3K, solidaria contra el cáncer, el vencedor fue Carlos Fraga (9:36), acompañado en el podio por Nicolás Iglesias (9:39) y Xoan Iglesias (9:42).

Podio general de la 3K Raúl López

Finalmente, en la categoría femenina la ganador fue Inés Papín (12:05), seguida de Alejandra Formoso (12:35) y Ana Alvite (12:49).