Alejandro Pardo y Tina Fernández se imponen en Fisterra, en la última carrera del circuito
Carlos Fraga e Inés Papín, ganadores en la 3K
El XI circuito de carreras populares Correndo pola Costa da Morte cerró este domingo la temporada en Fisterra, con una última prueba que reunió a más de 870 deportistas de todas las edades. La XI Pedestre Concello de Fisterra fue un éxito y tuvo como ganadores a Alejandro Pardo y Tina Fernández, en la 10K; y a Carlos Fraga e Inés Papín, en la 3K.
Alejandro Pardo, corredor de la AD Fogar de Carballo, se impuso en la distancia reina con un tiempo de 33:10, seguido de Rubén Insua (33:13) y Kiko Roca (34:17).
En la categoría femenina el triunfo fue para la muradana Tina Fernández, con un crono de 38:09, secundada por Noelia Papín (41:47) y Clara Pazos (42:33).
En cuanto a la distancia de 3K, solidaria contra el cáncer, el vencedor fue Carlos Fraga (9:36), acompañado en el podio por Nicolás Iglesias (9:39) y Xoan Iglesias (9:42).
Finalmente, en la categoría femenina la ganador fue Inés Papín (12:05), seguida de Alejandra Formoso (12:35) y Ana Alvite (12:49).