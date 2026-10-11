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Deportes

Alejandro Pardo y Tina Fernández  se imponen en Fisterra, en la última carrera del circuito

Carlos Fraga e Inés Papín, ganadores en la 3K

Rosa Balsa
11/10/2026 21:40
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Alejandro Pardo, corredor de la AD Fogar, cruzando la línea de meta en la 10K
Raúl López
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El XI circuito de carreras populares Correndo pola Costa da Morte cerró este domingo la temporada en Fisterra, con una última prueba que reunió a más de 870 deportistas de todas las edades. La XI Pedestre Concello de Fisterra fue un éxito y tuvo como ganadores a Alejandro Pardo y Tina Fernández, en la 10K; y a Carlos Fraga e Inés Papín, en la 3K. 

Alejandro Pardo, corredor de la AD Fogar de Carballo, se impuso en la distancia reina con un tiempo de 33:10, seguido de Rubén Insua (33:13) y Kiko Roca (34:17).

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Podio de la 10K
Raúl López

En la categoría femenina el triunfo fue para la muradana Tina Fernández, con un crono de 38:09, secundada por Noelia Papín (41:47) y Clara Pazos (42:33). 

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Podio femenino en la 10K
Raúl López

En cuanto a la distancia de 3K, solidaria contra el cáncer, el vencedor fue Carlos Fraga (9:36), acompañado en el podio por Nicolás Iglesias (9:39) y Xoan Iglesias (9:42).

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Podio general de la 3K
Raúl López

Finalmente, en la categoría femenina la ganador fue Inés Papín (12:05), seguida de Alejandra Formoso (12:35) y Ana Alvite (12:49).

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Podio femenino de la 3K
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