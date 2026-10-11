Crónica | El Bergantiños supera la prueba de A Lomba y mantiene el liderato tras un partido loco (2-2)

Ale Sánchez, atacante del Bergantiños, en una acción del partido GONZALO SALGADO

Álex G. Sánchez. ADG. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Un gol de Hugo Torres en el minuto 97 evitó que el Bergantiños sumara su quinta victoria consecutiva, aunque el resultado del derbi autonómico, con un final de locos, puede considerarse justo. El encuentro resultó muy aburrido en el primer tiempo y, por el contrario, totalmente trepidante en el segundo. El Arosa, que inauguró el marcador en el minuto 60, no pudo conseguir su primera victoria de la temporada ante un Bergantiños que, con este empate, mantiene el liderato del grupo. Un doblete del kazajo Ankudinov volteó el marcador en los minutos finales, aunque la escuadra arlequinada hizo el 2-2 en una acción ya al límite del tiempo añadido.

Gonza Fernández introdujo un único cambio en la alineación del Arosa respecto al equipo que empató en Ourense, con Jorge Maceira en el puesto de Álex Rey en la punta de ataque.

Por su parte, Simón Lamas repitió el mismo once inicial que derrotó al Coruxo en As Eiroas siete días antes. El primer tiempo resultó de escaso atractivo para los espectadores, con mucho juego en el centro del campo y pocas llegadas con peligro. El Bergantiños tuvo el control del balón durante más tiempo, pero las dos oportunidades más claras correspondieron al Arosa en acciones a la contra.

La igualdad marcó el desarrollo del encuentro desde el inicio. El cuadro arlequinado salió con intención de llevar la iniciativa, pero se encontró con la fuerte presión del Bergan, que impedía al conjunto rojiblanco progresar con el balón desde el centro del campo. Con el paso de los minutos, la escuadra carballesa, que vistió de azul en A Lomba, fue ganando protagonismo con la pelota. Sin embargo, tampoco encontró la forma de generar peligro ante la portería rival.

Los hombres de Gonza Fernández se sintieron cómodos con ese planteamiento y aprovecharon su verticalidad para disponer de las mejores ocasiones del primer período. En el minuto 19, Hugo García recuperó el balón cerca del círculo central, avanzó metros y cedió a Gabri, cuyo disparo desde el interior del área se marchó desviado. Instantes después, un centro del propio Gabri acabó en los pies de Iñaki, que se revolvió dentro del área y remató a la media vuelta. La pelota salió muy cerca del palo.

El principal contratiempo llegó pasada la media hora, cuando Joseda sufrió una lesión que obligó a Simón Lamas a sustituirlo por Tomás, pasando René Pérez a ocupar, de manera improvisada, su posición en el lateral derecho.

Maceira abre la lata

El segundo tiempo arrancó con un guion similar, con la lesión del jugador del Arosa Mario, reemplazado por Hugo Torres, y un gol anulado a Koke por fuera de juego. El punto de inflexión se produjo en el minuto 60, con el gol del cuadro arlequinado. El Bergantiños erró en la salida del balón, que llegó a los pies de Jorge Maceira junto al semicírculo del área. Vio a Alberto descolocado y ajustó un preciso disparo que se coló hasta el fondo de la portería.

Tras el gol, el partido se abrió y se convirtió en un toma y daca, de constante ida y vuelta, con continuas llegadas a ambas áreas. El Bergantiños atacaba en busca del empate y el Arosa replicaba con mucho peligro. Alberto salvó a su equipo del segundo gol del cuadro arousano con dos notables intervenciones ante los disparos de Jorge Maceira y Martín Diz.

El gol podía caer de cualquiera de los dos lados, pero acabó llegando a favor del Bergantiños en el minuto 82. Tomás colgó el balón al área y Ankudinov remató con la zurda, de primeras, al fondo de la red.

La escuadra carballesa siguió buscando el tanto de la victoria y lo consiguió, aunque no le valiera para llevarse los tres puntos, en el minuto 93. Hugo Villaverde conectó un testarazo en un centro al área, Chema tocó lo justo para evitar el gol en primera instancia, pero el despeje quedó corto y Ankudinov únicamente tuvo que cabecear el balón para marcar el 1-2.

Se las prometía muy felices el elenco de Simón Lamas con este tanto. Sin embargo, en el minuto 97, Álex Rey pudo bajar un balón colgado al área a la desesperada para que Hugo Torres batiera a Alberto con un disparo raso cruzado.

El Bergantiños mantiene el liderato, mientras que el Arosa continúa buscando su primera victoria de la temporada.

Arosa 2-2 Bergantiños

Arosa: Chema; Xandre, Mateo Arellano, Samu Santos, Mario García (Hugo Torres, m.55); Hugo García, Remeseiro; Martín Diz (Coira, m.72), Iñaki Martínez (Concheiro, m.81), Gabri Palmás (Rivera, m.81); Maceira (Álex Rey, m.72).

Bergantiños: Alberto; Joseda (Tomás Fuentes, m.33), René (Adri, m 80), Nacho Pastor, Manu Berrocal (Aarón, m.66); Gandoy, David Iglesias (Danil Ankudinov, m.66); Koke Sainz, Iago Novo, Ale Sánchez (Hugo Villaverde, m.80); Pachón.

Goles: 1-0, m.60: Maceira; 1-1, m.82: Ankudinov; 1-2, m.90+3: Ankudinov: 2-2, m.90+6: Hugo Torres.

Árbitro: Alberto Lago (Lugo). Amonestó a Hugo García (m.40), del Arosa; y a David Iglesias (m.45), Gandoy (m.60) y Simón Lamas (m.84) —entrenador—, del Bergantiños.

Incidencias: Partido de la sexta jornada del grupo 1 de la Segunda RFEF 2026-27. A Lomba, ante 1.000 espectadores.