Crónica | El Dépor sale derrotado pero con la cabeza alta de la montaña rusa de Anoeta (3-2)

Diego Villares controla el esférico ante Gonçalo Guedes en el encuentro entre Real Sociedad y Dépor

El Dépor enlaza su cuarto partido sin ganar después de una tarde rara en Anoeta ante la Real Sociedad (3-2). El conjunto blanquiazul se vio a la deriva sin saber demasiado bien cómo y logró regresar al encuentro a base de buen juego y el acierto que le estaba faltando para salir con la cabeza alta de uno de los campos más complicados de la categoría, demostrando de nuevo que hay que matarlo varias veces para que no se levante.

Desde que el fútbol es fútbol, los goles son los que cambian cualquier guion o dinámica que exista en los partidos. Claro que, si como el Dépor encajas domingo sí y domingo también, debes asumir que en algún momento el marcador te va a poner en una tesitura no deseada. Antes o después. Se repitió la historia en Anoeta, donde el equipo blanquiazul salió con personalidad y sobriedad a pesar de las bajas. Dispuesto a tomar la iniciativa ante otro de los grandes de la categoría sin importarle la etiqueta de recién ascendido. Hasta que llegó el primer error. Y en Primera, especialmente ante este tipo de rivales, los errores penalizan hasta el extremo.

Apenas había sufrido en media hora el conjunto herculino y pudo irse al descanso con el encuentro sentenciado en su contra después de recibir el primer bofetón. Rara vez desde que Hidalgo se sentó en el banquillo el Dépor acusó tanto un gol en contra. Quizá fue por cómo llegó. En un balón parado en el que, curiosamente, el que picó de pardillo en un equipo tan joven fue el más veterano. Matarazzo diseñó una jugada para tenderle una emboscada a Ximo Navarro, que se quedó enganchado en un ligero bloqueo y no tuvo ni el oficio para tirarse y reclamar falta, ni la urgencia para rehacerse y perseguir a Jon Martín, que remató a placer en el área para inaugurar el luminoso de cabeza.

Un despiste tiraba por tierra todo lo que el equipo blanquiazul había estado construyendo. Hidalgo pedía “mente abierta” a sus jugadores para que se adaptaran a lo que estaba a punto de pedirles para suplir la ausencia de Aubameyang. El plan pasaba por juntar a Yeremay con Bil en ataque, pero añadir también a Mella a la mezcla. El de Teo defendía el carril derecho pegado a la banda, pero con la pelota era prácticamente un delantero más. Eso posibilitaba que el canario pudiera descender un peldaño para jugar con Mario Soriano y Luismi Cruz, dándole al Dépor tanta fluidez para combinar como veneno le faltaba en el último tercio. El equipo se asomó a la frontal de Remiro en varias ocasiones, pero por primera vez en la temporada dio la sensación de ser inofensivo. No es casualidad que haya sido en ausencia del gabonés.

Y es que nada de eso sirve cuando enfrente tienes a un adversario cuyo puño pesa bastantes más toneladas. Aunque sobre el campo tenga a sus segundas y terceras opciones. Porque en esos minutos de zozobra deportivista, el 2-0 llegó por medio de Zakharyan, que apenas sumaba 17 minutos este curso. El ruso recogió un rebote en la frontal después de una temeridad de Mario Soriano en área propia y le cambió el paso a Leo Román con un fuerte disparo ajustado al palo izquierdo del meta balear. El Dépor solo se volvió a asomar a la puerta de Remiro tras un fallo de Marín. Yeremay vio la llegada de Luismi, pero su disparo se estrelló en un Sarr que no necesitó la ayuda de más compañeros para controlar el ataque herculino.

Amagar y pegar

El fútbol siguió sin pasarle una al Dépor tras el descanso, donde en apenas un par de minutos dos jugadas resumieron lo que estaba siendo el encuentro. Cuatro para tres deportivista que termina en los pies de Yeremay, al que se le baja la persiana al intentar hacerse hueco. En un abrir y cerrar de ojos, pase largo a Guedes, que tras un esprint de 50 metros tiene la fuerza suficiente para, con su pierna mala, batir a Leo Román con un potente disparo cruzado. Reclamó penalti toda la parroquia blanquiazul en el inicio de la jugada, pero Miguel Sesma entendió que Luismi Cruz había hecho mucho por tirarse cuando entraba con el balón controlado en el área.

El encuentro parecía más que acabado. Pero al contrario de lo que sucediera con el primer tanto, el 3-0 liberó al equipo coruñés. La entrada de Adama Traoré generó el caos suficiente para que la Real no supiera cerrar el encuentro. Y, de nuevo, un tanto rompió el tablero. Una buena jugada del Dépor acabó por fin en un disparo con intención y Mario Soriano recortó distancias desde fuera del área. Poco después, a Pablo Marín lo pilló el árbitro con las manos en la masa cuando Bil Nsongo trataba de rematar en el área pequeña. Penalti y expulsión para que Yeremay hiciera el 3-2 con todavía más de 20 minutos por jugarse.

Apretó todo lo que pudo el Deportivo, que bombardeó el área txuri-urdin al ritmo que marcaba Adama. Mucho corazón, pero de nuevo poca claridad y veneno. Ni a Bil ni a Yeremay les sobraban ya fuerzas. Tampoco ideas. Ahí se notó de nuevo la ausencia de Aubameyang y también del revulsivo Zaka. Y eso le facilitó el trabajo a una titubeante zaga local, que tuvo en Remiro a su gran salvador. El guardameta le sacó una espectacular mano al propio Adama y supo mantener la calma a pesar de toda la actividad en su espacio aéreo. El asedio no pudo ser completo porque, al borde del descuento, Amatucci cometió otro de esos errores de novato. Se comió el bote en un balón largo y la sabiduría de Oyarzabal hizo el resto para acabar con el italiano acompañando antes de tiempo al vestuario a Marín con otra roja. Hasta ahí llegó el intento de épica.

Real Sociedd 3-2 Deportivo

Real Sociedad: Remiro; Pablo Marín, Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez; Yángel Herrera, Carlos Soler, Sucic; Zakharyan (Oyarzabal, m.56), Guedes (Ochieng, m.56), Barrenetxea (Héctor Fort, m.88).

Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro (Alti, m.56), Giménez, Bright Ede, Quagliata (Asp Jensen, m.78); Mella (Riki, m.46), Diego Villares (Amatucci, m.56), Mario Soriano, Luismi Cruz (Adama Traoré, m.56); Yeremay, Bil Nsongo.

Goles: 1-0, m.29: Jon Martín. 2-0, m.34: Zakharyan. 3-0, m.54. Guedes. 3-1, m.61: Mario Soriano. 3-2, m.69: Yeremay.

Árbitro: Miguel Sesma (c. riojano). Expulsó a Pablo Marín (m.66) y Amatucci (m.89) con roja directa y amonestó a Mella (m.39) y Giménez (m.71) en el Dépor y a Herrera (m.90+4) en la Real.

Incidencias: Estadio de Anoeta, 33.644 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 8 de Primera División.

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