Derrota del Xiria en un encuentro muy igualado ante el Marín

Rubén Rey fue el máximo anotador del partido disputado este domingo Raúl López

Primera derrota de la temporada para el Basket Xiria que este domingo debutaba ante su afición recibiendo al Ence Marín Peixegalego. Fue un partido muy disputado e igualado, con alternancias en el marcador y diferencias cortas, que acabaron llevándose los visitantes por 72-74.

Tras comenzar la liga (3ª FEB) con una contundente victoria en la pista del Culleredo (60-84), los de Héctor Méndez jugaban su primer encuentro en el Vila de Noia con el objetivo de hacerse fuertes en casa. Además, el encuentro ha servido para medir fuerzas ante el rival de los carballeses en la final de la Copa que se disputa el 3 de noviembre en Marín.

El primer cuarto fue para los verdes (en esta ocasión de naranja) por 22-20. En el segundo período se imponía el Marín por 15-26 y llegaba al descanso con un favorable 37-46. Fue la máxima ventaja para los visitantes (nueve puntos), en tanto que el Xiria llegó a tener un máximo de cuatro.

En el tercer cuarto, los carballeses se hacían fuertes. Un parcial 8-0 les permitía igualar el encuentro, anotando 19 puntos por solo nueve de su rival en este período. Así, el Xiria entraba en la recta final con 56-55 y todo por decidir.

El último cuarto fue muy disputado y emocionante (16-19), con alternancias en el mando del marcador, pero finalmente cayó de lado del Marín.

En números

En cuanto a las estadísticas del encuentro, los locales tuvieron un acierto del 34% por ciento en los tiros de campo por un 40% de su rival y estuvieron menos acertados en los lanzamientos triples, con un 23% de eficacia por un 28% del Marín.

Por lo que respecta a los tiros libres, fue mayor el acierto local: un 68% (anotaron once de dieciséis) frente al 47% del Marín.

Catorce asistencias del Xiria por diecisiete del Marín y 48 rebotes de los locales por 47 de los visitantes, completan los números de un encuentro en el que el Xiria cometió 19 faltas y el Marín 21.

En la faceta anotadora, el máximo realizador fue el capitán del Xiria, Rubén Rey, con 22 puntos.

Con este resultado, el Xiria es sexto en la tabla clasificatoria y piensa ya en la siguiente jornada, en la que toca visita al Ulla Oil Rosalía.

Ficha

Calvo Basket Xiria: 72 (22+15+19+16): Roi Reguera, Eric del Castillo (5), Álex Iglesias (7), Martín García, Nacho Luaces, Santi Martínez (4), Rubén Rey (22), Simon Finden (9), Héctor Rodríguez (5), Lorenzo Sánchez, Nico Fuentes (9) y Ouwa Camara (11).

Marín Ence Peixegalego: 74 (20+26+9+19): Miguel Paz (3), Nkaloulou (9), Miguel Souto (8), Oscar Castaño (3), Álvaro Filgueira (3), Angelo Alexandre (18), Sergio Yubero (1), Antón Bouzán (14), Hugo Rey (13) y Guillermo González (2).

Cuartos: 22-20, 15-26, 19-9, 16-19.

Árbitros: Martín Trasancos y Mateo Alvariño.