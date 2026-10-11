El San Lorenzo se impone al Xallas y el Muxía gana en su visita al Cacheiras

San Lorenzo y Xallas, este domingo en As Pedreiras Raúl López

El San Lorenzo de Verdillo se impuso 3-0 en el derbi ante el Xallas en As Pedreiras. Segunda victoria de la temporada para los carballeses, que jugaron con uno menos la segunda parte tras la expulsión de Marcos Corral (46'). El Xallas, por su parte, es colista con un único punto en las seis jornadas disputadas de Primera Futgal.

Samu Chouciño abría el marcador en el minuto 26, resultado con el que se llegaba al descanso. Un doblete de Javi Pérez sentenciaba el encuentro; el primer tanto, de penalti, en el 55'm, ye l segundo, en el 82'. Con este resultado, los carballses son decimoterceros con siete puntos.

Por su parte, el Muxía se impuso 0-1 en el campo del Cacheiras, que jugó con uno menos desde el minuto cinco, cuando vio la roja Xoel. el tanto de la victoria del Muxía lo anotó Manu Nogueira en el minuto 44. Séptima plaza y diez puntos para los muxiáns, que han iniciado muy bien la temporada.

Derrotas para Club do Mar y Castriz en casa. Los de Caión cayeron 0-3 ante el Praíña, en la que es la tercera derrota de la temporada, por lo que se quedan con siete puntos en la duodécima plaza. Encajaron en los minutos 37, 56 y 86, el último de penalti.

El Castriz, a su vez, cayó 0-2 ante el Bertamiráns, que anotó en los minutos 27 y 62. El Castriz es decimocuarto con cinco puntos.

Finalmente, el Tordoia ganó 1-0 al Boimorto con un tanto de Jorge Liñares en el minuto 19.