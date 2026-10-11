El Sofán golea al Chantada y escala hasta la segundan plaza

El Sofán, en el anterior duelo ante el Arzúa Raúl López

Tercera victoria consecutiva para el Sofán, que escala desde la cuarta hasta la segunda posición en la tabla clasificatoria del grupo 1 de Preferente, empatado a trece puntos con el líder, el Negreira, y con su inmediato perseguidor, el San Tirso. Máxima igualdad en la zona alta tras seis jornadas de competición, en las que los carballeses están haciendo un gran trabajo.

Este domingo tocaba visita al Chantada, al que derrotaron 0-4. El primer tanto fue obra de David Barreira cuando tan solo iban seis minutos de partido. El marcador ya no se movería hasta el tramo final del encuentro, en el que anotaron Martín García (minuto 70), Mario Vila (81') y Alexandre Mallo (90').