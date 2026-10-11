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Deportes

Nueva derrota para el Dumbría, que todavía no conoce la victoria

Caen 4-1 en Arzúa después de comenzar ganando el partido

Rosa Balsa
11/10/2026 22:20
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Un once inicial del Dumbría esta temporada
Dumbría CF
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COLIMA 620
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El Dumbría cayó este domingo en su visita al Arzúa por 4-1, lo que le mantiene como colista de la categoría con solo dos puntos y sin conocer todavía la victoria en las seis jornadas que van de competición.

El partido comenzó de cara para el Dumbría, que se adelantaba a los nueve minutos con un gol de Sergio Fernández. Muy poco le duró  la alegría a los de O Conco, que dos minutos después veían como el Arzúa empataba y en el minuto 17 ya tomaba el mando en el marcador, llegando al descanso con 2-1.

En la segunda parte, el Dumbría no fue capaz de darle la vuelta al marcador y encajó otros dos tantos, en los minutos 69 y 89.

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