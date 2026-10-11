Nueva derrota para el Dumbría, que todavía no conoce la victoria

Un once inicial del Dumbría esta temporada Dumbría CF

El Dumbría cayó este domingo en su visita al Arzúa por 4-1, lo que le mantiene como colista de la categoría con solo dos puntos y sin conocer todavía la victoria en las seis jornadas que van de competición.

El partido comenzó de cara para el Dumbría, que se adelantaba a los nueve minutos con un gol de Sergio Fernández. Muy poco le duró la alegría a los de O Conco, que dos minutos después veían como el Arzúa empataba y en el minuto 17 ya tomaba el mando en el marcador, llegando al descanso con 2-1.

En la segunda parte, el Dumbría no fue capaz de darle la vuelta al marcador y encajó otros dos tantos, en los minutos 69 y 89.