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Deportes

Un Bergantiños lanzado visita a un Arosa todavía en busca de la primera

Este domingo en A Lomba (17.00 horas)

Redacción Carballo y Redacción Arousa
11/10/2026 08:00
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El último once inicial del Bergantiños
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El Bergantiños defiende su primera posición del grupo 1 de Segunda RFEF ante un Arosa (A Lomba, 17.00 horas) que todavía persigue su primer triunfo del curso. 

Otra de las prioridades del Arosa SC pasa por encontrar el equilibrio entre el ataque y la defensa. Y es que tras cinco jornadas, el equipo arlequinado es el más goleado del grupo con trece goles en contra por seis anotados. 

Distintos registros maneja el Bergantiños de Simón Lamas, que solo lleva cinco tantos encajados y ha visto portería en doce ocasiones. 

“Estamos buscando equilibrio. Poder atacar y ser ofensivos, pero sufrir mucho menos defensivamente o conceder ocasiones menos claras al rival”, comenta Gonza Fernández, técnico del Arosa. “Con respecto a su próximo rival, el entrenador que logró el pasado curso el ascenso destaca las individualidades con las que cuenta el Bergan. 

“Es un equipo que está haciendo las cosas bien, manejan diferentes registros porque cuentan con muy buenas individualidades. Son intensos y agresivos sin balón”, destaca Gonza. “Va a ser un partido que nos va a exigir mucho, sobre todo a nivel físico. Es un escenario que nos va a poner a prueba, pero estamos preparados para asumirlo y también para poder llevarlos nosotros al escenario de partido que queremos”, insiste el entrenador arlequinado. 

La llegada del Bergantiños a Vilagarcía supondrá más de un reencuentro, como el de Hugo Villaverde con la que fue su casa, o el de Remeseiro con aquel combinado que le acogió antes del Arosa. 

Para el Bergan, todo pasa por seguir de la misma forma que en este inicio de Liga, en el que suma cuatro triunfos consecutivos tras igualar en el debut ante el Gernika. Todo lo que sea ganar le mantendrá una semana más al frente de la clasificación. 

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