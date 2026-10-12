Daniel Remuiñán se mide a los mejores de Galicia en el Rallye San Froilán

Daniel Remuiñan en la previa de San Froilan Nacho Carballeira

El piloto larachés Daniel Remuiñán afrontará este fin de semana uno de los retos más exigentes de su temporada. Junto a su copiloto, Álvaro Cerqueiras, participará en el Rallye San Froilán, penúltima cita del Campeonato Gallego de Rallies, con la intención de medirse a los mejores equipos de la competición y luchar por los puestos de cabeza al volante de su Skoda Fabia R5 Evo.

Será la primera participación de la dupla en esta prueba, una de las citas con mayor tradición del automovilismo gallego. El equipo ha decidido apostar por el San Froilán después de estudiar las distintas opciones del calendario de Rallymix, al considerar que la competición lucense ofrece una buena oportunidad para probar el comportamiento del vehículo sobre asfalto y seguir acumulando kilómetros en esta superficie.

Estar en el San Froilán era la mejor opción para probar el coche sobre asfalto Danuel Remuiñán

La falta de experiencia en los tramos no rebaja las aspiraciones del piloto de A Laracha, que llega con buenas sensaciones tras el trabajo desarrollado durante la temporada. El principal desafío será adaptarse rápidamente al recorrido para poder mantener el ritmo de los equipos que habitualmente disputan las primeras posiciones del campeonato.

“Estar en el San Froilán era la mejor opción para probar el coche sobre asfalto”, explica Remuiñán. El piloto reconoce que afronta una competición desconocida, pero también una oportunidad para comprobar su nivel: “Es un rali nuevo para nosotros, pero nos motiva medirnos en una cita de tanto nivel. Salimos con la intención de adaptarnos rápido y pelear por estar en los puestos de cabeza”.

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La prueba comenzará el viernes, con los tramos de Outeiro de Rei, de 11,4 kilómetros, y O Corgo, de diez, programados a partir de las 18.30 horas. La ceremonia de salida tendrá lugar a las 21.00 horas.

El sábado se concentrará la mayor parte de la competición, con nuevas pasadas por Outeiro de Rei y O Corgo, además de los tramos de Baralla, Sarria y Samos. En conjunto, los participantes deberán afrontar 104,8 kilómetros cronometrados.

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Más allá de la clasificación final, el San Froilán permitirá a Remuiñán y Cerqueiras seguir ganando experiencia con el Skoda Fabia R5 Evo sobre asfalto. No obstante, el equipo acude a Lugo con un objetivo claro: aprovechar la oportunidad para competir por los puestos de honor frente a algunos de los mejores pilotos del campeonato autonómico.